Garsoniera se află într-un cartier bun și costă 17.500 de euro

Garsoniera, aflată la etajul 3 din 4, vine cu chiriaș inclus (130 de euro pe lună), baie la comun și promisiunea că, la nevoie, „se poate amenaja și în interior”, într-un spațiu unde fiecare pas trebuie bine calculat. Prețul cerut? Doar 17.500 de euro.

Este cea mai ieftină locuință pe care o poți cumpăra în momentul de față pe piața imobiliară din Timișoara. Se află într-una dintre cele mai scumpe și apreciate zone din oraș – Take Ionescu. De altfel, tot în zona aceasta poate fi găsit cel mai luxos proiect rezidențial din Timișoara – ISHO.

Agenția imobiliară spune că are chiar cabină de duș și „instant la chiuvetă, pentru apă caldă”.

sursă foto: Imobiliare.ro

„Lângă garsonieră regăsim balconul comun, renovat recent. Camera a fost complet renovată în urmă cu 3-4 ani. În urma renovării complete, s-au schimbat toate instalațiile electrice și sanitare, podelele, ușa și geamul. Toate fiind noi și de calitate. Este izolatăa complet pe interior”, se arată în descrierea agenției postată pe Imobiliare.ro.

Garsonieră Timișoara, sursă foto: Imobiliare.ro

Spre comparație, cea mai ieftină garsonieră din țară poate fi cumpărată la începutul anului 2026 în Galați cu banii pe care i-ai da în București pe un loc de parcare. Garsoniera costă 11.500 de euro, iar prețul mai este, în plus, și negociabil. Potrivit anunțului publicat pe platforma Imobiliare.ro, locuința se află în zona Micro 19 a orașului Galați, într-un bloc cu 4 etaje construit în anii ‘70.

Top 3 cartiere cu cele mai scumpe chirii Timișoara (euro/lună)

Central 600 €

Take Ionescu 550 €

Tipografilor 500 €

Top 3 zone cu cele mai scumpe apartamente din Timișoara (euro/mp)

Central 2.556 €

Piața Unirii 2.519 €

Take Ionescu 2.294 €

Timișoara: diferențe semnificative între prețurile apartamentelor noi și cele vechi

Prețurile solicitate pentru apartamentele noi din Timișoara s-au menținut în ultima lună a anului trecut la un nivel stabil. În medie, cumpărătorii trebuie să achite 2.131 de euro/mp util pentru a face o astfel de achiziție, fapt ce plasează orașul de pe Bega pe locul al patrulea în topul celor mai scumpe din țară.

Diferențele dintre sumele solicitate pentru locuințele nou finalizate și cele aflate în blocuri vechi sunt unele dintre cele mai semnificative înregistrate în principalele orașe din țară analizate de Imobiliare.ro. Doar în Brașov și în București ecartul este și mai mare.

În medie, apartamentele vechi sunt scoase la vânzare cu 1.820 de euro/mp util.

