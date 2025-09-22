Situat în cartierul Floreasca, One Tower face parte din complexul One Floreasca City și are o suprafață totală construită de 40.000 de metri pătrați.

Preț record pentru piața de birouri

Clădirea, finalizată în 2020, are 17 etaje, trei subsoluri și o suprafață închiriabilă de aproximativ 24.000 de metri pătrați, fiind în prezent ocupată în totalitate.

Conform informațiilor citate, prețul de vânzare al One Tower ar urma să fie de minimum 114 milioane de euro.

Această sumă ar reprezenta peste 4.700 de euro pe metru pătrat, depășind semnificativ media de 3.500 de euro pe metru pătrat înregistrată în cazul celor mai scumpe tranzacții anterioare cu clădiri de birouri din România.

„Suntem angajați în discuții pentru vânzarea One Tower și anticipăm o tranzacție pentru anul viitor. Clădirea generează 7 milioane de euro chirii nete cu durata medie a contractelor de aproximativ 7 ani și avem listă de așteptare pentru închiriere. Prețul e un preț corect de piață”, a spus Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Potrivit acestuia, One Tower este cea mai reprezentativă și vizibilă clădire de birouri din România.

„Sunt cumpărători interesați în piață și cred că în 2026 o să crească numărul de tranzacții, mai ales în perspectiva scăderii dobânzilor de către Rezerva Federală (FED). Clădirile închiriate pe termen lung devin foarte dezirabile”, a adăugat Căpitanu.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Cine sunt chiriașii din One Tower

Clădirea One Tower este evaluată în contabilitatea One United Properties la aproximativ 84 de milioane de euro, reprezentând 14% din valoarea totală a portofoliului imobiliar al companiei.

Structura acționariatului include One United Properties (71,46%), Conarg (10%), o firmă a lui Dorin Mateiu (10%), BinBox Global Services (8,02%) și Gabriela Ilie (0,52%).

Printre chiriașii principali ai One Tower se numără CMS, McCann, Sanador, CBRE, Element Industrial și One United Properties.

Clădirea dispune de 358 de locuri de parcare subterane și este conectată cu alte două clădiri din complexul One Floreasca City.

Strategia One United Properties

Recent, One United Properties a aprobat contractarea unui împrumut de 63,8 milioane de euro pentru refinanțarea One Tower.

De asemenea, compania a scos la vânzare clădirea One Victoriei Plaza, folosită ca sediu central al First Bank, la un preț de 33 de milioane de euro.

One United Properties a intrat pe piața de birouri în 2017 și deține în prezent un portofoliu de aproximativ 118.000 de metri pătrați de spații de birouri, evaluate la peste 320 de milioane de euro.

Performanță pentru One United Properties, în primul semestru din 2025

În prima jumătate a anului 2025, One United Properties a raportat închirierea și pre-închirierea a 7.483 metri pătrați de spații de birouri și comerciale. În plus, compania a reînnoit contracte pentru 18.948 metri pătrați.

Chiria nominală pentru portofoliul de închirieri a atins 14,2 milioane de euro, înregistrând o creștere de 3% față de aceeași perioadă a anului precedent.

La sfârșitul anului trecut, One United Properties avea în construcție 22.000 de metri pătrați de spații de birouri și deținea terenuri pentru dezvoltarea a încă 121.000 de metri pătrați de birouri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE