Pasagerii sunt de vină pentru aglomerația din Heathrow

În cadrul unui eveniment organizat la Londra de Aviation Club UK, Woldbye a afirmat că diferențele în obiceiul de deplasare al pasagerilor contribuie la această percepție. „Toți britanicii aleg partea stângă, iar toți europenii merg pe partea dreaptă. Și fac asta în ambele direcții, ceea ce creează ciocniri. Văd acest lucru din experiența personală”, a declarat el.

„Una din glumele pe care le fac cu ceilalți este că unul dintre motivele pentru care Terminalul 5 este atât de aglomerat este faptul că oamenii nu știu pe unde să meargă, sunt în locul greșit” spune Woldbye. Una din propunerile sale pentru a rezolva această problemă este simplă: vrea să pună semne care să le spună pasagerilor să folosească doar partea dreaptă sau stângă, în funcție de direcția în care merg.

Se vor scoate obiectele inutile din terminale

Heathrow gestionează zilnic aproximativ 200.000 de pasageri, iar acest fenomen poate face ca terminalele să pară mai aglomerate decât sunt în realitate, conform șefului aeroportului.

Aeroportul Heathrow și-a propus să crească numărul de pasageri anuali cu 10 milioane până în 2031, ca parte a unui plan amplu de modernizare. Acest obiectiv este separat de planurile existente pentru construirea unei a treia piste, care ar putea fi finalizată cel mai devreme în 2035. Pentru a îmbunătăți fluxul de pasageri și a reduce percepția de aglomerație, Woldbye a menționat că echipa sa lucrează la „decluttering” în terminale, adică la eliminarea unor obiecte considerate redundante, inclusiv prin eliminarea cabinelor telefonice, a unor scaune și prin reorganizarea punctelor de informare.

„Sunt mai mulți oameni, dar se simte mai puțin aglomerat”, a explicat el, adăugând că modificările au ca scop să le ofere pasagerilor o experiență mai confortabilă și eficientă. „Vrem să aveți percepția că vă mișcați înainte, că faceți ceea ce doriți să faceți, fie că treceți prin securitate, faceți check-in-ul, lăsați bagajele, mergeți la cumpărături sau la poarta de îmbarcare.”

Terminalul 5 e mai mare, dar mai aglomerat

În ciuda faptului că Terminalul 5, cel mai mare al aeroportului și utilizat de aproximativ 30 de milioane de pasageri anual, oferă mai mult spațiu, acesta este perceput ca fiind unul dintre cele mai aglomerate. În schimb, Terminalul 3 primește scoruri mai bune în sondajele privind aglomerația, a adăugat Woldbye.

În 2025, Heathrow a deschis două magazine Marks & Spencer în Terminalul 5, dar acest lucru a redus spațiul disponibil pentru pasageri. În plus, directorul executiv a recunoscut că vechiul sistem de monitorizare a aglomerației prin „pasageri pe metru pătrat” nu mai este relevant. „Acum măsurăm în funcție de pasageri pe metru pătrat pe minut”, a explicat el pentru The Times.

În ceea ce privește planurile de extindere a capacității, Woldbye a reafirmat că Heathrow are nevoie de o pistă suplimentară pentru a putea gestiona mai multe zboruri și pentru a susține economia britanică. Cancelarul Rachel Reeves a declarat că sprijină construcția celei de-a treia piste, iar guvernul intenționează să publice în această vară un document care va detalia condițiile de mediu și de poluare fonică pe care aeroportul trebuie să le îndeplinească.

