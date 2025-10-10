BAIC vine cu o gamă variată de SUV-uri în Europa

Chinezii produc mașinile din 1958, BAIC e cel mai veri producător auto din China, are aproape 70 de ani de experiență și vine cu o gamă variată de SUV-uri în Europa. Bike, BJ60 este cel mai mare din această categorie. E un 2-litri turbo-benzină, 267 cai putere, 498 Nm, deci are performanță de diesel, însă toate aceste calități le găsim într-un mild-hybrid.

Chinezii sunt acum cunoscuți ca titanii electricității în ceea ce privește motricitatea automobilelor. Din 2003 au făcut o alianță cu cei de la Mercedes, au început cu partea de caroserii, au 10% participațiune în tot ceea ce înseamnă acționariat.

Prețul celui mai mare SUV

Prețul de listă, de catalog al acestei mașini expuse, e în jurul a 56.000 de euro cu TVA și cu garanție 6 ani fără limite de kilometri. Ceea ce este interesant de spus că Industria auto chineză nu înseamnă doar electric, înseamnă și termic, înseamnă și mild hybrid, înseamnă și hybrid, înseamnă și plug-in hybrid, înseamnă și range extended vehicle, REV-ul, o tehnologie mai nouă pe continent, înseamnă bineînțeles și electric.

Ce garanție au aceste mașini imense

Publicul de la noi, nu e neapărat obișnuit cu aceste mașini imense așa că Emanuel Medvedev a fost întrebat și cât de fiabile sunt, dar și ce garanție au autoturismele făcute de chinezi.

Emanuel Medvedev spune că firma sa are deja patru ani de experiență pe importul de mașini chinezești, fiind și primul importator la nivel național care a creat o rețea. Mai mult, acești șase ani de garanție fără limită de kilometri, chiar ei spun că au încredere în produs încât oferă șase ani fără limită de kilometri. Fiabilitatea constă în acești șase ani de garanție.

Un exemplu unic în România, la test drive există un model bike X55, fratele mai mic al acestui SUV, off-road, cu capabilități off-road și off-road 100%. Un X55 care are 55.000 de kilometri, o mașină de test drive. În condiții în care de obicei mașinile de test drive au un număr de poate 10-20 de mii de km și atât, mai mult firma e parteneră la un proiect regional și cu importanță națională A7 și A8. Această mașină este partener în cadrul acestui proiect, deci este folosit zi de zi în cadrul proiectului. Asta înseamnă un produs chinezesc sau în cazul de fază fiabilitatea: 55.000 mașini de test drive în proiectul A7 care înseamnă șantiere, înseamnă drumuri desfundate și alte.

E vorba de un SUV care oferă ventilație, masaj, încălzire pe locurile din față, ventilație, masaj, încălzire pe locurile din spate, finisaj de tehnologie din zona premium, dar cu preț din zona mass-market. Opționale care la alții costă multe mii de euro. Mai sunt și câteva exemple la BAIC: 409 cai, 685 Nm, tracțiune integrală, fratele mai mic al lui BJ60, BJ30 se numește.

Interviul integral poate fi urmărit în clipul video de la începutul articolului.

