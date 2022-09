Explozia a lăsat curtea moscheii Guzargah plină de cadavre şi pământul pătat de sânge. Potrivit oficialilor talibani, în urma deflagrației cel puțin 18 persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite.

Șocaţi şi îngroziţi, bărbații strigau: „Dumnezeu este mare!”, în timp ce zeci de persoane erau scoase de sub dărâmături.

„Ambulanţele au transportat 18 cadavre şi 21 de persoane rănite în urma exploziei la spitalele din Herat”, a declarat Mohammad Daud Mohammadi, un oficial al centrului de ambulanţă Herat.

Aftermath of the deadly explosion in Herat’s Guzargha mosque. It looks like the number of casualties is high. pic.twitter.com/W9ml5XrGai