Bărbatul a fost executat miercuri dimineaţa pe Stadionul de fotbal din Gardez, capitala provinciei Paktia, plin cu mii de oameni veniți venite să asiste la această execuţie.

The execution (Qisas) was attended/witnessed by thousands in Paktia Province of Afghanistan.

The entire stadium was packed.

A lesson for criminals.



Praise be to Allah for Islamic system in Afghanistan. pic.twitter.com/C2YPPET0SI