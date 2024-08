Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Steffen Hebestreit, i-a prezentat pe cei 28 de afgani drept infractori penali condamnaţi, însă nu a precizat ce infracţiuni au comis.

Ministrul german de Interne Nancy Faeser a declarat că această măsură constituie „o problemă de securitate” pentru Germania.

“No one should be deported to a country where there is a risk of torture” @amnesty_de



This morning, Germany deported 28 people on a flight to Afghanistan – the first deportation of Afghans since the Taliban took power in 2021



An act of political theatre ahead of state elections https://t.co/17CBYG6ayz pic.twitter.com/7TUMwjxsJA