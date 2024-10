„Este vorba doar de exerciții. Din motive de securitate, nu le putem dezvălui scopul”, a declarat serviciul de presă al USSOCOM, pentru agenția RIA Novosti.

Exercițiile personalului militar american în statele Carolina de Nord și de Sud, efectuate folosind elicoptere Mi-17 de fabricație rusească, „i-au speriat pe americani”, a mai scris presa rusă de stat.

Anterior, portalul american specializat The Aviationist a scris despre apariția mai multor elicoptere rusești fără însemne pe cerul Statelor Unite, în august și în această lună.

Aparatele sunt utilizate de „Biroul Secret de Tehnologie Aeronautică, pe scurt ATO, al armatei SUA, după mai multe observații în Carolina de Nord”.

A mysterious Soviet-era transport helicopter unexpectedly landed in a field in Eldorado, North Carolina. Several men with backpacks disembarked and headed into the nearby woods, leaving the Mi-171E1 (20-2131) behind overnight. H/t @jcameronmcso . https://t.co/BxLZcU6hYb pic.twitter.com/o90MgK2Lna

În august 2024, un Mi-171E1 a fost văzut aterizând în Carolina de Nord descărcând militari cu ranițe, care apoi au dispărut în pădure. Trupele au plecat cu același elicopter, în dimineața următoare.

Au urmat zvonuri despre „teroriști”, pe rețelele de socializare.

