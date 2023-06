Operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare la fața locului și se acordă „toată asistența posibilă” celor afectați, a declarat vineri premierul indian Narendra Modi într-un mesaj pe Twitter.

Este un „accident grav”, a declarat reporterilor HK Dwivedi, secretarul șef al Bengalului de Vest. Oficiali ai South Eastern Railway, care nu au dorit să fie numiți, au declarat că se tem de un bilanţ grav al vitimelor, fără a dezvălui numărul deceselor.

Trenul Coromandel Express, care circulă de la Kolkata la Chennai, a deraiat și s-a răsturnat pe calea ferată opusă, multe persoane fiind încă blocate, potrivit primelor informaţii.

„Nu pot comenta detaliile în acest moment și nici numărul victimelor. Eram în Delhi și mă grăbeam să ajung la locul accidentului”, a declarat Archana Joshi, director general al Căilor Ferate din sud-estul țării, pentru Reuters.

Joshi a precizat că un număr mare de răniți erau transferați la spitale. „Echipele de salvare ale căilor ferate din Kharagpur și din alte stații din apropiere au ajuns deja la fața locului”, a mai transmis oficialul.

#Train #accident near Bahanaga railway station in Balasore, Odisha. Emergency control room numbers:



– HWH: 03326382217

– KGP: 8972073925, 9332392339

– BLS: 8249591559, 7978418322

– SHM: 9903370746



Must Share.#TrainAccident #Odisha #CoromandelExpress #TrainAccident pic.twitter.com/p4uucgxgNe