Aceasta reprezintă o majorare de 45% în doar două luni, fiind rezultatul intrării în funcțiune a mai multor instalații de mari dimensiuni.

Creștere accelerată a capacității de stocare, în doar două luni

În aprilie 2026, capacitatea totală de stocare a energiei electrice din România era de 1.100 MWh.

Până la mijlocul lunii iunie, această valoare a crescut cu 500 MWh, ajungând la 1.630 MWh și o putere instalată de 878 MW.

Cu toate acestea, deși progresele sunt notabile, România rămâne în urmă comparativ cu vecini precum Bulgaria.

Top 3 cele mai mari baterii de stocare a energiei din România

În ceea ce privește proiectele individuale, trei dintre cele mai mari instalații de stocare a energiei din țară sunt deja operaționale, potrivit e-nergia.ro:

Florești (201 MW/402 MWh) – Situată în Florești, județul Cluj, această instalație, operată de Nova Power & Gas, face parte din grupul românesc E-INFRA. Finalizată în decembrie 2025, rămâne cea mai mare baterie din România.

Sistemul include 45 de containere cu baterii de câte 4,5 MWh, 30 de puncte de transformare și o stație electrică de 110/33 kV. Aceasta este utilizată atât pentru piața de echilibrare, cât și pentru serviciile de sistem.

2. Gura Ialomiței (150 MW/300 MWh) – Proiectul, dezvoltat de Aukera Energy cu sprijinul unor investitori europeni, a fost inaugurat la jumătatea lunii iunie 2026.

O a doua fază a acestui proiect, care va adăuga 100 MW și 200 MWh, este în curs de construcție și urmează să fie finalizată până la sfârșitul anului. Implementarea tehnică a fost realizată de compania românească Electrogrup, parte a grupului E-INFRA.

3. Iaz (100 MW/206 MWh) – Localizată în satul Iaz, comuna Obreja, județul Caraș-Severin, această instalație este cea mai mare din regiunea Banatului.

Proiectul, dezvoltat de Energy Capital Group, parte a Grupului GÜRİŞ din Turcia, include 44 de containere cu baterii litiu-ion, 528 de invertoare de mare putere și un sistem avansat de management al energiei (EMS). Finalizată în mai 2026, centrala este o unitate de tip stand-alone.

ANRE, perspective optimiste pentru 2026

Gabriel Andronache, vicepreședinte al ANRE, a declarat în februarie 2026 că puterea instalată a capacităților de stocare din România ar putea ajunge la 2.000 MW până la sfârșitul anului.

„Dacă ne uităm pe datele de anul trecut, diferența dintre import și export nu este foarte mare. Problema este că exportăm pe vârf de producție, când vârful este mic, și exportăm pe vârf de sarcină, când prețul este mare. Lumea a înțeles că acel vârf de producție din timpul zilei trebuie întârziat, iar asta se face prin stocare, și am constatat că au început să fie instalate capacități de stocare foarte mari. Am terminat anul trecut cu o capacitate de stocare dispecerizabilă de aproape 600 MW, la finalul acestui an ne așteptăm să depășim pragul de 2.000 MW”, a explicat Andronache.

Comisia Europeană a dat undă verde unei scheme de sprijin pentru România, în valoare de 150 de milioane de euro (764 de milioane de lei), destinată dezvoltării capacităților de stocare a energiei electrice.

Măsura, notificată de autoritățile române, urmărește instalarea unor sisteme de stocare de cel puțin 2.174 MWh până la 31 decembrie 2030.

Totuși, bateriile de stocare ar scumpi electricitatea și mai mult, avertizează un expert.

Deși mai este mult de recuperat pentru a ajunge la nivelul altor țări din regiune, ritmul susținut de dezvoltare al sectorului de stocare în România arată o tendință promițătoare.

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