Această inițiativă se înscrie în cadrul Pactului pentru o industrie curată, adoptat de Comisia Europeană pe 25 iunie 2025, și vizează accelerarea tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic.

„Schema va susține integrarea surselor regenerabile variabile de energie în sistemul național de electricitate prin creșterea capacității de stocare”, au precizat surse oficiale, potrivit News.ro.

Ajutorul financiar va fi acordat sub forma unor granturi directe pentru investiții în sisteme autonome de stocare a energiei în baterii. Finanțarea provine din Fondul UE pentru modernizare, iar selecția beneficiarilor se va face printr-o procedură competitivă de atribuire.

Conform Comisiei Europene, schema propusă de România respectă condițiile stabilite prin Cadrul privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată (CISAF).

„Ajutorul va fi acordat pe baza unei scheme cu un volum și un buget estimat, printr-o procedură competitivă de atribuire”, se precizează în evaluarea oficială.

Prin această măsură, România își propune să sprijine dezvoltarea activităților economice esențiale pentru implementarea Pactului pentru o industrie curată.

Comisia a subliniat că schema este „necesară, adecvată și proporțională” pentru atingerea acestor obiective, fiind conformă cu normele UE privind ajutoarele de stat și cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Prin aprobarea acestei scheme, România face un pas important în direcția creșterii sustenabilității sectorului energetic și a integrării mai eficiente a surselor regenerabile în rețeaua națională de electricitate.

