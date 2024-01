Cei doi erau coborâți pe scenă într-o cușcă metalică proiectată pentru a semăna cu coșul unui balon cu aer cald când unul dintre cablurile de care dispozitivul era ancorat s-a rupt. Cei doi au fost aruncați din coș și, deși se aflau la doar 6 metri înălțime, căzătura i-a fost fatală lui Shah, care a murit la spital, potrivit CBS News.

Președintele companiei a suferit mai multe răni și fracturi în urma căderii și a fost în stare critică până sâmbătă seara, potrivit presei indiene.

Momentul a fost filmat de unul dintre angajații Vistex prezenți la evenimentul ce a avut loc în orașul indian Hyderabad, unde compania a organizat o petrecere pentru a marca împlinirea a 25 de ani de la înființarea filialei sale din Asia.

Avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Shocking moment US Tech CEO plunges to his death after iron cage he was performing in snapped, plunging him to the ground.



Sanjay Shah, CEO of Illinois-based revenue management company Vistex, fell during an appearance on stage at Ramoji Film City in Hyderabad, India. pic.twitter.com/uuOWD089t6