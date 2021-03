Revista franceză de satiră Charlie Hebdo a publicat o primă pagină care ia în derâdere scandalul dintre Meghan Markle și Casa regală britanică, intensificat după recentul interviu al ducesei de Sussex, și cazul afro-americanului George Floyd.

French magazine Charlie Hebdo mocks George Floyd's murder and Meghan's racism concerns. The cover reads: 'Why Meghan left Buckingham Palace', 'Because I couldn't breathe'. pic.twitter.com/3Fuj789xn7 — Nadine White (@Nadine_Writes) March 13, 2021

Ipostaza face trimitere la decesul lui George Floyd, care a murit în timp ce un polițist, Derek Chauvin, i-a ținut genunchiul pe gât, astfel sufocându-l. Ultimele cuvinte ale lui Floyd au fost: „Nu pot să respir”.

Uciderea lui Floyd a declanșat un val de proteste Black Lives Matter în Statele Unite față de brutalitatea poliției și de nedreptățile rasiale, manifestanții ieșind în stradă în orașe din întreaga lume în semn de solidaritate. Săptămâna aceasta, autoritățile din Minneapolis au fost de acord să plătească 27.000.000 dolari familiei lui Floyd pentru a soluționa un proces pentru această moarte.

Meghan Markle, care este metisă, a vorbit duminica trecută, în interviul pentru Oprah Winfrey, despre un presupus episod de rasism în Casa regală britanică, o persoană nenumită lansând „îngrijorări și discuții despre cât de închisă este pielea lui Archie atunci când s-a născut”.

Coperta Charlie a stârnit furie, Halima Begum, directoarea unei asociații antirasism din Marea Britanie, comentând pe Twitter: „Este greșit din orice punct de vedere!”.

#CharlieHebdo, this is wrong on every level. The Queen as #GeorgeFloyd's murderer crushing Meghan's neck? #Meghan saying she's unable to breathe? This doesnt push boundaries, make anyone laugh or challenge #racism. It demeans the issues & causes offence, across the board. pic.twitter.com/ptNXs8RtuS — Dr Halima Begum (@Halima_Begum) March 13, 2021

Iar Aurelien Mondon, lector superior în politică la Universitatea din Bath, a declarat, nici mai mult, nici mai puțin, că revista „este o cârpă rasistă și a fost așa de foarte mult timp”.

Charlie Hebdo is a racist rag and has been for a very long time



Saying it does not mean condoning the 2015 attacks or being against free speech. It simply means being against racism



Ignoring it is being complicit and plays right in the hands of all those who seek to divide us — Aurelien Mondon (@aurelmondon) March 13, 2021

În 2015, redacția publicației a fost ținta unui atac terorist, după ce o satiră l-a luat în derâderepe profetul Mohammed. În atac au fost curmate 12 vieți.

Citeşte şi:

Doi polițiști din Suceava au fost amendați după ce au parcat pe două locuri pentru persoanele cu dizabilități

Interdicţia de circulaţie după ora 22:00, valabilă de astăzi. Ce alte restricții intră în vigoare

Băieții deștepți de la Hidroelectrica (II). Cum a făcut UDMR-istul Borbely Karoly slalom cu funcții bine plătite la stat

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro Andreea Marin, probleme GRAVE de sănătate: ”Aveţi 1 litru de sânge în abdomen” Detalii despre diagnosticul pus de medici

Observatornews.ro Cazul profesoarei din Oradea, care a murit după rapelul cu Moderna. Soțul femeii face dezvăluiri despre ultimele zile din viaţa acesteia

HOROSCOP Horoscop 14 martie 2021. Taurii sunt mai prietenoși astăzi, ceea ce poate atrage multe reacții pozitive

Știrileprotv.ro O femeie din Suceava și-a făcut bagajele și a plecat brusc de acasă, lăsându-și singuri cei 6 copii. Motivul este incredibil

Telekomsport ALERTĂ! Prezentatorul TV care miercuri a fost dat afară după ce a criticat o femeie importantă

PUBLICITATE Descoperă Viorica. Află ce poate face acest produs cosmetic pentru tine (Publicitate)