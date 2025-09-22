Powerball este un joc oferit de 45 de loterii din SUA ca și un joc comun. Este coordonat de Multi-State Lottery Association (MUSL), o organizație non-profit.

Se extrag 5 bile din 59 (bile albe) și o bilă din 35 (bile Powerball). Fiecare variantă costă 2 $ sau 3$ cu opțiunea Power Play.

Extragerile au loc miercurea și sâmbăta.

Kerri Edwards a decis să joace pentru prima dată la Powerball și a apelat la ChatGPT pentru a alege numerele.

Inteligența artificială i-a sugerat o combinație care i-a adus femeii un câștig de 150.000 de dolari la extragerea din 8 septembrie,

Edwards a ghicit patru din cele cinci numere principale și Powerball-ul, iar datorită opțiunii Power Play premiul său s-a triplat.

Câștigătoarea a declarat că atunci când a primit notificarea despre câștig, inițial a crezut că este o înșelătorie. Doar după ce și-a verificat contul s-a convins că a devenit posesoarea unui premiu important.

„Știam că trebuie să donez totul. Este o binecuvântare și vreau să ajute pe alții”, a spus Edwards, într-o conferință de presă.

A doua zi, ea a donat întreaga sumă către trei organizații caritabile: AFTD, o asociație care finanțează cercetarea bolii care i-a luat viața soțului ei pompier, Shalom Farms – care luptă împotriva foametei și a insecurității alimentare și Navy-Marine Corps Relief Society, un fond de ajutorare pentru militari și familiile acestora

Edwards a explicat că pentru ea acest câștig nu este doar un premiu, ci „o oportunitate de a arăta cum norocul neașteptat poate fi transformat în sprijin pentru cei care au cea mai mare nevoie de ajutor”.



