Știri Externe China aprobă oficial legea care amenință libertățile Hong Kong-ului, în ciuda protestelor din stradă și a criticilor internaționale

Parlamentul chinez a adoptat, joi, legea securităţii naţionale pentru Hong Kong, o măsură fără precedent, care are rolul de a sufoca protestele din teritoriul semiautonom și de a-l aduce pe acesta sub controlul cât mai ferm al Beijingului, scriu The Guardian și BBC News.