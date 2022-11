Foxconn, care are peste 200.000 de angajați, produce majoritatea noilor telefoane de la gigantul american Apple. De asemenea, fabrica asamblează circa 80% din totalul telefoanelor iPhone 14, cel mai recent model lansat pe piaţă.

Carantina vine astfel într-un moment crucial pentru Apple, existând temeri că va afecta producția iPhone 14 chiar înaintea sezonului de cumpărături pentru sărbătorile de iarnă, notează BBC.

De la jumătatea lunii octombrie, mai multe cazuri au fost depistate la fabrică în rândul angajaților. De teamă că ar putea fi carantinați în interior, mulți dintre ei au fost surprinși când fugeau din fabrică, unii sărind peste un gard, în imagini postate pe rețelele sociale, weekendul trecut.

Workers are reportedly escaping Apples largest iPhone factory in China after being placed on lockdown because of a COVID outbreak.



Videos shared online show employees apparently fleeing the plant, which employs about 200,000 people ⤵️ pic.twitter.com/Airzr0O1MY