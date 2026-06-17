Calul uriaș din deșert, făcut din 196.320 de panouri solare

Centrala Junma este partea cea mai vizibilă și mai ușor de recunoscut a complexului solar din Kubuqi. Văzută de sus, instalația arată ca un cal în galop, desenat în deșert cu panouri fotovoltaice. Potrivit Guinness World Records, imaginea solară este formată din 196.320 de panouri și recordul a fost stabilit pe 9 iulie 2019.

✨🇨🇳China has built a 100‑megawatt pasture‑photovoltaic complementary power project in Nimu Huode, Xizang, at an altitude of 4,900 meters, with an annual power generation of 200 million kilowatt‑hours. pic.twitter.com/3oKgGUDo8y — 🇨🇳XuZhenqing徐祯卿 (@XueJia24682) June 15, 2026

Potrivit Interesting Engineering, Suprafața ocupată de imagine este de aproape 1,4 milioane de metri pătrați. Panourile sunt aranjate astfel încât, din aer, să formeze conturul unui cal, animal cu o semnificație puternică în cultura locală. NASA notează că Junma înseamnă „cal nobil” sau „cal bun” în mandarină. Centrala produce aproximativ 2 miliarde de kWh de electricitate pe an, suficient pentru consumul anual al aproximativ 300.000 până la 400.000 de oameni.

Deșertul care se transformă într-o „mare de panouri”

Kubuqi este al șaptelea cel mai mare deșert al Chinei și se află în nordul platoului Ordos, în Mongolia Interioară și se întinde pe peste 400 de kilometri de la est la vest și pe aproximativ 50 de kilometri de la nord la sud. Zona era cunoscută pentru furtunile de nisip care afectau nordul Chinei, inclusiv Beijingul. Acum, o parte din dune sunt acoperite de panouri fotovoltaice.

The worlds largest solar panel image - a horse - was constructed in the Kubuqi Desert of Inner Mongolia, China starting in 2017.



This massive pattern was built with 196,320 solar panels and covers nearly 1.4 square kilometers (0.54 square miles).



It is part of a larger… pic.twitter.com/Ikj4zI7EG5 — Hesh (@orbithm) August 26, 2024

NASA arată că imaginile realizate de sateliții Landsat 8 și Landsat 9 au surprins extinderea fermelor solare între decembrie 2017 și decembrie 2024. În locul unei suprafețe aproape goale, apar tot mai multe câmpuri întunecate de panouri.

Panourile sunt montate într-o fâșie lungă și îngustă de dune, la sud de Fluviul Galben, între orașele Baotou și Bayannur. Zona este potrivită pentru energia solară deoarece are mult soare, teren plat și se află relativ aproape de centre industriale.

Proiectul ar trebui să ajungă la 100 GW

„Marele zid solar” din Kubuqi ar trebui să aibă, la final, 400 de kilometri lungime, 5 kilometri lățime și o capacitate maximă de 100 GW, potrivit NASA. Până la momentul analizat de NASA, autoritățile chineze spuneau că au instalat aproximativ 5,4 GW. Ritmul ar trebui să crească în următorii ani, pentru ca proiectul, care vrea transformarea unei întregi zone de deșert într-un coridor energetic, să atingă ținta anunțată pentru 2030.

O parte importantă a proiectului este dezvoltată și de China Three Gorges Corporation. Compania arată că proiectul său fotovoltaic de 2 GW din deșertul Kubuqi a finalizat instalarea panourilor și ar urma să producă 4,1 miliarde de kWh de energie curată pe an. Potrivit China Three Gorges, proiectul ar trebui să reducă emisiile de carbon cu 3,94 milioane de tone anual și să ajute la refacerea unei suprafețe de peste 6.400 de hectare de deșert.

Panourile nu produc doar curent. Ele pot opri și nisipul

Proiectul nu are doar o miză energetică, iar chinezii încearcă să folosească panourile solare și ca instrument împotriva deșertificării. Panourile sunt ridicate mai sus decât în mod obișnuit și pot funcționa ca o barieră în fața vântului. Ele reduc viteza vântului la nivelul solului, fixează mai bine nisipul și creează umbră.

Transforming the desert into a powerhouse!



The horse-shaped Junma Solar Power Station in the Kubuqi Desert is part of China's "Solar Great Wall," which is set to generate 100 GW of power by 2030.



Western media: bUt aT wHaT cOsT?!🥱 pic.twitter.com/o4Xai9ku67 — ShanghaiPanda （ Account deactivation） (@thinking_panda) March 29, 2025

Umbra reduce evaporarea apei, iar asta poate permite creșterea ierbii, a plantelor furajere și chiar a unor culturi sub panouri. NASA notează că proiectanții speră ca instalațiile solare să ajute la oprirea deplasării dunelor și la încetinirea vântului.

În unele zone, modelul este numit „control industrial al deșertului”, adică energia solară este combinată cu agricultură, pășuni sau plantări menite să stabilizeze terenul. Huawei Digital Power scrie că în jurul unor instalații din Kubuqi au început deja să apară arbuști, plante locale și zone verzi, într-un loc care era cândva dominat de nisip și vânt.

Energia trebuie dusă la peste 1.000 de kilometri

Una dintre marile probleme ale proiectului este transportul energiei. Panourile sunt montate în deșert, departe de orașele mari care au nevoie de curent, iar energia produsă în Kubuqi trebuie trimisă către zone urbane și industriale aflate la distanțe foarte mari. În cazul Beijingului, distanța este de ordinul sutelor de kilometri, iar alte regiuni pot fi și mai departe.

Pentru ca proiectul să funcționeze la capacitate mare, China are nevoie de linii de transport de înaltă tensiune, sisteme de stocare și rețele capabile să preia cantități uriașe de energie produsă intermitent.

Proiectul din Kubuqi este și o imagine a poziției Chinei în energia solară globală. Potrivit NASA, care citează Global Energy Monitor, China avea în iunie 2024 o capacitate solară operațională de 386.875 MW, aproximativ 51% din totalul mondial. Statele Unite erau pe locul al doilea, cu 79.364 MW, iar India pe locul al treilea, cu 53.114 MW.

Creșterea Chinei a fost foarte rapidă. Între 2017 și 2023, capacitatea solară operațională a țării a crescut, în medie, cu aproape 40.000 MW pe an, mult peste ritmul Statelor Unite.

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