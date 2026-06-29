Restricții pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale

Măsura va fi valabilă luni, 29 iunie 2026, și marți, 30 iunie 2026, în intervalul 12:00 – 20:00, pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov.

Restricțiile sunt introduse după avertizările de cod galben, cod portocaliu și cod roșu de caniculă emise de ANM. Meteorologii au anunțat un val de căldură persistent, temperaturi extreme și disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat.

De ce oprește CNAIR traficul greu pe caniculă

CNAIR explică faptul că măsura este necesară pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu asfalt. În perioadele cu temperaturi extreme, traficul greu poate produce deformări majore ale carosabilului, inclusiv pierderea stabilității straturilor rutiere.

Practic, camioanele foarte grele pot deteriora asfaltul atunci când acesta este expus mai multe ore la temperaturi ridicate, iar riscul este mai mare în intervalul de vârf al zilei, când căldura este cel mai greu de suportat.

Măsura este luată în baza Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, care permite administratorului drumului să interzică temporar circulația vehiculelor de peste 7,5 tone pe rețeaua rutieră din județele afectate de codurile de caniculă.

Ce transporturi sunt exceptate de la restricții

Restricțiile nu se aplică tuturor vehiculelor grele. Potrivit CNAIR, sunt exceptate transporturile de persoane, transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile funerare, poștale, de echipamente de prim ajutor, de carburanți și de mărfuri sub temperatură controlată.

De asemenea, pot circula în continuare vehiculele folosite pentru tractarea mașinilor avariate, cele care distribuie apă și hrană în zone calamitate, vehiculele specializate pentru salubrizare, transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, transporturile de produse provenite din exploatări agricole, transporturile militare implicate în exerciții multinaționale și transporturile rutiere din cadrul Sistemului Garanție-Returnare.

CNAIR precizează că sunt exceptate și transporturile de produse alimentare diverse, inclusiv produse de panificație, produse de patiserie și cofetărie, biscuiți, zahăr, cacao, ciocolată, paste făinoase, cafea, ceai, condimente, produse nutriționale speciale, produse uscate, sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apă minerală.

În perioada restricțiilor, vor fi exceptate și utilajele proprii ale CNAIR, utilajele firmelor cu care compania are contracte de lucrări și servicii în derulare, precum și utilajele folosite pentru lucrările la Magistrala 6 de metrou din București. CNAIR a anunțat că restricțiile ar putea fi prelungite în funcție de avertizările meteorologice emise de ANM.

Capitala și 35 de județe, sub cod roșu de caniculă

Bucureștiul și 35 de județe intră sub cod roșu de caniculă extremă. Avertizarea ANM este valabilă de luni, 29 iunie, ora 10:00, până miercuri, 1 iulie, ora 10:00. În zonele vizate de cod roșu, temperaturile maxime vor ajunge până la 41 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Meteorologii au avertizat că valorile resimțite de corpul uman se pot apropia de 45 de grade Celsius.

Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Banat și Crișana, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime care se vor situa, în general, între 17 și 25 de grade Celsius.

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