Investiția aduce 37 de noi hale de creștere

Holdingul Familia Safir din Vaslui a anunțat finalizarea achiziției platformelor avicole din Tătărăști și Parincea, județul Bacău, precum și a celei din Simila-Zorleni, județul Vaslui, în urma unei investiții în valoare de 16,5 milioane de euro, fără TVA. Tranzacția a fost realizată prin intermediul companiei Sagem, care a achiziționat activele deținute de Ferma Avicolă Șerban, potrivit News.ro.

Activele preluate includ terenurile, halele de creștere, construcțiile, instalațiile și echipamentele aferente platformelor avicole. Prin această investiție, Holdingul Familia Safir își extinde infrastructura de producție cu 37 de hale de creștere și 20 de hectare de teren, obținând o capacitate suplimentară estimată la 4,5 milioane de pui anual.

Potrivit companiei, această extindere va contribui la creșterea producției totale cu aproximativ 39%.

Compania își consolidează modelul integrat „de la bob la raft”

Reprezentanții holdingului susțin că investiția face parte din strategia de consolidare a capacităților proprii de producție și de dezvoltare a lanțului integrat de producție.

„În industria alimentară, controlul asupra producției este unul dintre cele mai importante avantaje competitive. Această investiție ne permite să ne dezvoltăm capacitatea de producție proprie și să consolidăm un model integrat pe care l-am construit în timp, de la bob la raft. Ne dorim să continuăm să oferim consumatorilor același pui corect, crescut ca pentru copiii noștri, după standardele care definesc Familia Safir și să susținem dezvoltarea brandurilor noastre atât în România, cât și pe piețele externe”, a declarat George Safir, manager general al Holdingului Familia Safir.

Platformele avicole achiziționate erau deja exploatate de compania Sagem în baza unui contract de leasing operațional. Odată cu finalizarea tranzacției, activele vor fi integrate complet în strategia investițională și operațională a grupului.

Peste 80% dintre puii procesați provin din ferme proprii

În prezent, peste 80% dintre puii procesați de Holdingul Familia Safir provin din ferme proprii. Compania urmărește dezvoltarea unui model de producție bazat pe controlul calității în fiecare etapă, trasabilitate și respectarea standardelor europene.

Holdingul Familia Safir este un grup cu capital integral românesc, construit de familia Safir de aproape opt decenii. Grupul reunește companiile Safir, Sagem și Nutriva, alături de alte societăți specializate care susțin activitățile de producție și dezvoltare. În 2025, holdingul a înregistrat o cifră de afaceri estimată la aproximativ 87 de milioane de euro și avea peste 890 de angajați, fiind unul dintre cei mai importanți angajatori din județul Vaslui și din regiunea Moldovei. Produsele companiei sunt comercializate atât pe piața din România, cât și pe numeroase piețe europene.

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