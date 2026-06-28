Horoscop Berbec – 29 iunie 2026:

Astăzi debutează o perioadă provocatoare, cea mai mare provocare fiind conflictul dintre ceea ce este nevoie să faci și ceea ce îți dorești să faci.

Horoscop Taur – 29 iunie 2026:

Urmează o perioadă cu multe încurcături în tot ce înseamnă deplasări, discuții, schimburi de idei, acte, documente. Este bine să îți planifici atent acțiunile.

Horoscop Gemeni – 29 iunie 2026:

Se trage linie și apar datorii, cheltuieli neprevăzute, posibile pierderi provocate de neatenție. Ar fi bine să tratezi cu prudență orice problemă legată de bani.

Horoscop Rac – 29 iunie 2026:

Este o zi care te poate răscoli destul de mult și acesta să fie motivul pentru care te răzgândești în legătură cu multe probleme.

Horoscop Leu – 29 iunie 2026:

Anumite situații îți vor scăpa de sub control în perioada următoare. Informațiile care ajung la tine ar trebui primite cu prudență.

Horoscop Fecioară – 29 iunie 2026:

Urmează o perioadă dificilă în care planurile vor fi regândite, iar sprijinul de care te-ai bucurat va fi pus sub semnul îndoielii.

Horoscop Balanță – 29 iunie 2026:

Te vezi nevoit să-ți regândești strategia, să calculezi din nou pașii pe care îi ai de făcut pentru a progresa pe plan profesional.

Horoscop Scorpion – 29 iunie 2026:

Incepe o perioadă mai puțin favorabilă deplasărilor pe distanțe lungi, examenelor importante sau pentru reluarea unor relații întrerupte.

Horoscop Săgetător – 29 iunie 2026:

Vei avea ocazia să regândești strategiile de care ai nevoie pentru a-ți proteja patrimoniul, fie că e vorba de bunuri, fie că e vorba de o moștenire spirituală.

Horoscop Capricorn – 29 iunie 2026:

Urmează o perioadă în care ar fi bine să citești cu mare atenție orice document pe care urmează să îl semnezi, să îți faci calculele cu atenție și să fii mai prudent.

Horoscop Vărsător – 29 iunie 2026:

Se anunță un șir de complicații la locul de muncă pe fondul unor mici probleme de sănătate pe care ar fi bine să le investighezi cu atenție.

Horoscop Pești – 29 iunie 2026:

Se întoarce valul și aduce cu el supărările pe care le-ai provocat celor dragi. Vei avea ocazia să repari tot ce ai stricat.