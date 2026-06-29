Dezvăluirile protagoniștilor, dar și declarațiile anchetatorilor și ale specialiștilor, conturează un episod tensionat, care îi va ține pe telespectatori cu sufletul la gură. Producția este deja disponibilă pe VOYO, iar astăzi va fi lansat și episodul 7, exclusiv pe platformă.

Ion Balint, zis Nuțu CămătaruIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Ediția din această seară explorează noi părți ale universului interlop și scoate la iveală detalii mai puțin cunoscute despre stilul de viață și preocupările clanului Cămătaru. Printre subiectele abordate se numără pasiunea lui Nuțu pentru animalele exotice.

Pasiunea mea pentru lei a fost mai mult din milă. Mă duceam prin Satul de Vacanță, prin Mamaia, și am văzut pe unul, Puiu de la Brașov. Avea doi pui de lei, micuți, slăbuți, amărâți, făcea poze cu ei. Mi s-a făcut milă de ei. Și l-am întrebat cât vrea pe ei… și i-am luat și i-am dus acasă. Nu mâncaseră în viața lor carne”, povestește Nuțu Cămătaru.

Dincolo de mărturiile protagoniștilor, documentarul oferă și perspectiva specialiștilor, care analizează simbolistica unor astfel de gesturi: „El își demonstrează puterea față de ceilalți mergând cu leul pe stradă, la plimbare, așa cum un om ar merge cu un câine”, spune Leliana Pârvulescu, psiholog criminalist.

Cu imagini de arhivă, mărturii în exclusivitate și analize realizate de specialiști, episodul 6 din Cămătarii continuă investigația asupra unei lumi în care puterea, influența și imaginea se împletesc cu povești puțin cunoscute publicului larg.

Nu ratați serialului documentar Cămătarii, în această seară, de la ora 23:30, la PRO TV, iar episodul 7 este disponibil, online, pe VOYO.

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