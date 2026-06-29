După succesul uriaș înregistrat în cinematografe odată cu premiera din luna mai, filmul a depășit deja 676 de milioane de dolari în încasări la nivel mondial. Franciza „Diavolul se îmbracă de la Prada” („The Devil Wears Prada”) a trecut astfel recent pragul de 1 miliard de dolari.

De la Dior, Versace, Armani, Givenchy și Cartier până la Dolce, Tiffany și Fendi, filmul aduce pe ecran ținute spectaculoase, apariții-surpriză ale unor vedete și nume importante din lumea modei și a muzicii.

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Atmosfera podiumurilor glamour ajunge direct în sufrageria ta odată cu premiera filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” („The Devil Wears Prada 2”) de la 20th Century Studios, pe 29 iulie 2026, pe Disney+.

Continuarea filmului fenomen din 2006 îi reunește pe Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci, în regia lui David Frankel, pe un scenariu semnat de Aline Brosh McKenna. Producția este realizată de Wendy Finerman, iar producătorii executivi sunt Michael Bederman, Karen Rosenfelt și Aline Brosh McKenna.

În film, Andy Sachs (Anne Hathaway) revine la New York și la sediul rafinat al revistei Runway în calitate de redactor-șef. Acolo o găsește pe fosta ei șefă de coșmar, Miranda Priestly (Meryl Streep), al cărei imperiu este amenințat de declinul presei scrise.

Prieteni și dușmani cunoscuți, dar și nou-veniți eleganți pășesc pe podium într-o continuare fulminantă a filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada” („The Devil Wears Prada”).

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