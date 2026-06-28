Vestea și mai bună pentru hotelieri este că acesta reprezintă doar începutul, prognozele pentru următoarele săptămâni indicând un grad de ocupare ce ar putea atinge pragul critic de 100%, pe măsură ce intrăm în perioada de vârf a concediilor de vară.

Efectul tăierii voucherelor de vacanță și salvarea adusă de caniculă

Această emulație aduce o gură de oxigen extrem de necesară pentru operatorii din turism, după un debut de sezon destul de anevoios, marcat de incertitudini și o scădere vizibilă a apetitului pentru călătorii în primele luni ale primăverii.

Corina Martin, președintele Asociației Patronale RESTO Constanța și secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, subliniază că acest weekend reprezintă o revenire simbolică și extrem de importantă pentru stațiunile noastre.

Începutul de an a fost lovit din plin de deciziile guvernamentale privind reducerea valorii tichetelor de vacanță, o măsură care a lăsat urme adânci în turismul intern.

La nivel național, diminuarea acestor facilități financiare a provocat pierderi masive, destinațiile autohtone înregistrând o scădere de 35-40% a numărului de turiști și a înnoptărilor. Pe litoral, efectele au fost resimțite și mai acut, dat fiind caracterul strict sezonier al afacerilor de la malul mării. Spre exemplu, minivacanța de 1 Mai a debutat cu un deficit uriaș, de aproximativ 45% în minus față de anii precedenți.

Din fericire pentru operatorii din sector, natura a ținut cu ei. Temperaturile caniculare din ultimele săptămâni și valurile de căldură extremă i-au determinat pe români să lase deoparte reținerile bugetare și să ia cu asalt trenurile și autostrăzile către mare pentru a găsi puțină răcoare.

Noua strategie a românilor: decizii pe ultima sută de metri și o singură vacanță mare

Presiunea economică și micșorarea valorii tichetelor au schimbat radical comportamentul de consum al turiștilor din acest an. Spre deosebire de sezoanele trecute, decizia de achiziționare a unui pachet turistic se ia mult mai târziu, adesea pe sistemul „last minute”. Românii au devenit mult mai prudenți în gestionarea bugetelor familiale și au regândit complet structura concediilor.

În loc să mai plece în mai multe vacanțe scurte, de tip minivacanță de weekend pe parcursul anului, mulți turiști au ales să își conserve resursele financiare pentru o singură vacanță mai lungă și consistentă, programată special în mijlocul verii.

În plus, creșterea costurilor pentru destinațiile externe, influențată în special de scumpirea biletelor de avion și a taxelor aeroportuare, a transformat din nou litoralul românesc într-o alternativă extrem de competitivă și mult mai accesibilă din punct de vedere logistic pentru familiile cu copii sau pentru seniori.

Redeschiderea clădirii simbol a Constanței

Pentru a rămâne atractivi, hotelierii și proprietarii de terase au încercat să țină prețurile sub control, operând majorări moderate, estimate în general între 7% și 10% față de vara trecută. În paralel cu această prudență tarifară, operatorii din ospitalitate au investit sume importante în diversificarea experiențelor pentru a le oferi turiștilor motive reale de a rămâne în stațiuni.

Pe lângă programele gastronomice rafinate și evenimentele culturale și de divertisment organizate în Portul Turistic Tomis, principalul punct de atracție și marele atu al acestui sezon este redeschiderea oficială a Cazinoului din Constanța. Monumentul istoric restaurat promite să devină cel mai fotografiat și vizitat obiectiv de pe întregul litoral în această vară.

Într-un context internațional marcat de incertitudini geopolitice în diverse regiuni ale lumii, România își valorifică statutul de destinație sigură, stabilă și ușor accesibilă pentru toate categoriile de vârstă. Reprezentanții industriei ospitalității se declară pe deplin optimiști și sunt convinși că săptămânile următoare vor confirma o revenire istorică a turismului de la Marea Neagră.

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