De Cristian Anton,

Cel puțin 100.000 de rațe vor fi trimise în Pakistan, a anunțat Lu Lizhi, cercetător la Academia de Științe Agricole din Zhejiang. ”Rațele sunt arme biologice” și pot fi mult mai eficiente decât pesticidele, a spus Lu, care lucrează la acest proiect alături de o universitate din Pakistan, mai spune sursa citată.

"Duck troops" gather at the border to face locust swarms pic.twitter.com/1J4r3dmmJk