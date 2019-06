Cine este femeia care va face turul României cu tractorul

Patricia Pop dorește prin intermediul proiectului său, „România văzută din tractor”, să atragă atenția asupra potențialul agricol, turistic și gastronomic al zonelor prin care va trece, dar și să identifice problemele și nevoile cu care se confruntă fermierii și producătorii agricoli din țara noastră.

”România văzută din tractor” este un proiect mediatic realizat de jurnalista specializată în Agricultură, Patricia Pop. Acesta va fi realizat în trei etape.

Ce presupune această călătorie

Startul călătoriei cu tractorul va avea loc pe 1 iulie, la Craiova și va continua pe traseul Caracal, Roșiorii de Vede, Naipu, Greaca, Oltenița, Călărași, Borcea, Fetești, Slobozia, Hârșova, Mihail Kogălniceanu. Linia de Finish a primei etape a proiectului va avea loc la sfârșitul lui iulie, la Ovidiu, județul Constanța. Va fi traversată, astfel, zona de Sud – Câmpia Română, Bărăganul și Dobrogea, urmând ca anul viitor să fie parcursă Câmpia de Vest și în 2021, Câmpia Moldovei.

„Am ales să fac acest traseu în etape, tocmai pentru a surprinde momente diferite din fluxul agricol de producție și sectoarele reprezentative ale zonelor vizate. În acest an vom fi mai aproape de momentul recoltării cerealelor și ne vom axa mai mult pe cultura mare, legumicultură, dar anul viitor aș vrea să ajung mai mult prin fermele zootehnice, pentru ca în final, pe zona de est să vorbim despre viticulture și pomicultură. Sunt câteva idei principale pe care le am în vedere, însă traseul va fi presărat cu multe întâlniri spontane, neprogramate, pentru că sunt cele mai credibile. În plus, voi condimenta acest periplu cu momente de gătit alături de bucătari din zonă sau invitați, pentru a promova și gastronomia locală. Ține oarecum de turism, dar este mai mult decât atât. Este un moment în care vom vorbi despre ce înseamnă să mănânci sănătos, cum poți valorifica producția locală și cum poți face faimoasă o localitate prin savoarea unui preparat unic”, a declarat jurnalista Patricia Pop.