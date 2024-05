Robert Fico a fost premier al Slovaciei mai întâi între 2006-2010 și apoi între 2012-2018.

El a revenit în 2023, după cinci ani de la momentul când a fost nevoit să demisioneze din cauza nemulțumirii oamenilor, în urma asasinării jurnalistului de investigație Jan Kuciak, care ancheta corupția din partidul aflat la putere.

Robert Fico, cunoscut pentru pozițiile sale percepute ca fiind apropiate de Rusia, a promis o redresare economică și stoparea ajutorului pentru Ucraina. Decizia, luată după alegerile din octombrie 2023, a fost pe placul slovacilor.

Primii pași făcuți după câștigarea alegerilor au stârnit însă îngrijorare la Bruxelles, din cauza încercărilor de a controla televiziunea publică și a propagandei pentru țara condusă de Vladimir Putin.

Guvernul slovac condus de premierul social-democrat Robert Fico a aprobat în aprilie închiderea televiziunii publice RTVS, pe care a acuzat-o de partizanat politic, iar opoziţia a acuzat Executivul că doreşte o televiziune fidelă.

Fico a candidat în 2014 și la alegerile prezidențiale din 2014, dar a fost învins de Andrej Kiska.

Robert Fico a fost împușcat și rănit miercuri, 15 mai, într-un schimb de focuri, după ședința de guvern. El a fost împușcat (vezi video cu momentul atacului) în fața unui cămin cultural din localitatea Handlova, regiunea Trencin, unde a venit pentru o ședință de guvern și a fost dus la spital.

Momentul în care premierul slovac este dus în mașină după împușcături:

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico – the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter



According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg