Cine sunt copiii lui Victor Socaciu. Are trei moștenitori, proveniți din trei relații diferite

Se știe că Victor Socaciu s-a căsătorit de patru ori, iar de trei ori a divorțat. Prima soție a fost Doina, apoi a urmat căsătoria cu actriţa Cornelia Pavlovici. 12 ani au fost împreună. Artistul a mai fost căsătorit 16 ani cu Marina Almăşan. Aceasta l-a întâlnit pe Victor în anii 80, când era studentă şi crainică la Radiovacanţa Costineşti, iar artistul se număra printre greii muzicii folk. S-au reîntâlnit peste 10 ani, când Marina îşi croia un drum ca realizator şi moderator TV la TVR. În 1996, între ea şi artist s-a înfiripat o poveste de dragoste, deşi fiecare era căsătorit. Ea a divorţat pentru Victor în 1996 şi s-a căsătorit cu acesta în acelaşi an. Povestea lor de dragoste a luat sfârșit în 2012.

Ulterior, în 2016, Victor Socaciu a spus pentru a patra oară marele DA. Atunci i-a devenit soție impresara lui, Brândușa Simion.

De-a lungul anilor, cântărețul a apărut mereu în fața fanilor cu cariera sa, foarte puțin cu viața sa de familie. Victor Socaciu a lăsat în urmă trei moștenitori. Aceștia provin din trei relații diferite. Iulia este fata cea mare (are aproximativ 40 de ani), din mariajul cu prima soție, cu Doina. Ea a petrecut mult timp în Australia, cu mama ei.

Alessia Ana-Maria e fata cea mică a lui Victor Socaciu, ea are 33 de ani. Este rodul iubirii dintre cântăreț și o frumoasă sibiancă. Victor Socaciu are un singur băiat, pe Victoraș. Acesta are 23 de ani și s-a născut în timpul căsniciei cu Marina Almășan.

Fata cea mică a lui Victor Socaciu a anunțat că tatăl ei a murit

Fiica artistului folk a anunțat în urmă cu aproximativ o oră, pe Facebook, că Victor Socaciu a murit. „O inimă mare a încetat să mai bată. Un suflet nobil s-a ridicat la cer. Anunțăm cu nemărginită durere stingerea din viață a celui care a fost soț, tată, bunic, un artist de geniu și un simbol al dragostei de neam: Victor Socaciu”, este mesajul transmis de Ana-Maria Socaciu.

