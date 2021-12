Victor Socaciu a murit la 68 de ani. Fiica artistului: „O inimă mare a încetat să mai bată”

„O inimă mare a încetat să mai bată. Un suflet nobil s-a ridicat la cer. Anunțăm cu nemărginită durere stingerea din viață a celui care a fost soț, tată, bunic, un artist de geniu și un simbol al dragostei de neam: Victor Socaciu”, este mesajul transmis de Ana-Maria Socaciu.

Marina Almășan, fosta soție a artistului, a transmis la rândul ei, un mesaj emoționant.

„Ne vor rămâne amintirile frumoase ale familiei noastre, îmbrăcate în cântecele sale nemuritoare, care vor continua să-i bucure pe cei ce i-au prețuit muzica. Drum lin, spre stele, Victor Socaciu, unde îți doresc să-ți găsești pacea și liniștea”, a scris aceasta pe Facebook.

Victor Socaciu era internat într-un spital din București. În urmă cu două săptămâni, Victor Socaciu a participat la cea de-a 30-a ediţie a Festivalului Naţional de Muzică Folk „Om bun”, la Breaza.

Victor Socaciu, carieră impresionantă

Victor Socaciu s-a născut pe 14 ianuarie 1953 într-o familie modestă, din Brașov. Tatăl său era muncitor la uzinele Steagul Roșu din oraș, mama sa era țesătoare la Partizanul Roșu. A fost unicul copil al familiei. Artistul a crescut înconjurat de muzică, căci părinții lui obișnuiau să cânte destul de des. Tatăl lui fusese toboșar când era tânăr într-o formație la o casă de cultură muncitorească, iar mama a fost coristă într-un ansamblu foarte mare.

„Părinții mei cântau romanțe care pe mine așa de tare mă impresionau, încât mă ascundeam sub masă și plângeam”, dezvăluia Victor Socaciu chiar pe blogul lui.

Părinții lui Victor Socaciu nu-și doreau pentru copilul lor o carieră în muzică, tatăl visa să-și vadă fiul fotbalist.

Victor Socaciu a fost coleg de liceu cu cosmonautul Dumitru Prunariu

Victor Socaciu a absolvit Liceul de Matematică-Fizică, acolo unde a fost coleg cu reputatul cosmonaut Dumitru Prunariu. „Ne leagă și azi o mare prietenie”, scria artistul chiar pe site-ul care îi poartă numele. De la începutul liceului a cochetat serios cu muzica.

„Acolo aveam o trupa, Zodiac, și cântăm piese din repertoriul unor trupe la modă la vremea aceea, Rolling Stones, și mai ales Beatles. Eu eram chitarist, și solist vocal, și șef al trupei. Urmasem cursurile de chitară clasică, la Școală populară de artă, clasa profesorului Martinescu, celebru la vremea aceea în Brașov, și ieșisem după doi ani de studiu foarte bine instruit. Așa că eu alegeam piesele, le orchestram, și totul ieșea foarte bine. În facultate, însă, trupa s-a spart, pentru că toți membrii au plecat în diferite colțuri ale țării, la Cluj, la București, la Timișoara. Eu am rămas în Brașov, singur.”, povestea cu ani în urmă artistul într-un interviu pentru Revista Tango.

În 1978 a absolvit Facultatea de Electromecanică, avea diplomă de inginer.

Debutul lui Victor Socaciu pe scenă

Socaciu începuse chiar din liceu să compună diverse melodii. „Atracția mea față de folk a început în 1972, când l-am auzit cântând la radio pe Mircea Florian. El a fost cel care mi-a atras atenția asupra folk-ului autohton”, mărturisea aceasta tot pe blogul său.

S-a făcut remarcat în liceu, la Brașov se înființase pe atunci Cenaclul Dacia-Felix. Cânta o melodie „Va veni o zi, când fiecare va simți că a devenit o țintă…”. Piesa a ajuns și la București, la urechile lui Adrian Păunescu. Cei doi s-au întâlnit, Adrian Păunescu a apreciat talentul lui Victor Socaciu care a avut primul spectacol la Teatrul Național. Acesta afirma că în seara respectivă i-a cunoscut pe Mihail Stan, Florian Pitiș, Pino Caramitru, Eugen Cristea.

De aici, Victor Socaciu a început să cunoască succesul. A colaborat cu toți folkiștii din Cenaclul Flacăra, cenaclu în care a fost membru până în 1982.

„Pot să spun că eu țineam foarte mult ca spectacolul Cenaclului să nu iasă pe stadioane pentru că se pierdeau fiorul, taina, misterul pe care îl aveam în sălile închise, în care se auzea fiecare firicel de notă muzicală.

Ieșind pe stadion, nu mai erau decât demonstrații de forță. Stadionul nu mai oferea intimitate, în schimb, oferea lucruri la care eu nu țineam. Marile mulțimi care aclamă, care strigă, care se manifestă zgomotos nu mi-au plăcut niciodată.”, spunea cu sinceritate cântărețul pentru revistatango.ro.

Victor Socaciu a avut carnet de revoluționar

Cântărețul a participat la revoluția din 1989. Conform spuselor sale, la primele ore ale revoluției, acesta a intrat în sediul radioului. Victor Socaciu și-a exprimat nemulțumirea în ultimii ani, când era nevoit să-și reînnoiască carnetul de revoluționar.

„Da, am un brevet, dar acum se schimba, se preschimba, si ma deranjeaza ca se cer tot felul de documente ca ai fost, ca n-ai fost prezent. Ca si cum daca eu am intrat in Radio, la primele ore are revolutiei, trebuia sa imi fac poze pe acolo, sa iau un fotograf cu mine sa ma imortalizeze in primele randuri, ca sa am dovezi… Nu vreau sa intru in amanunte pentru ca sunt triste. Dar o data cu revolutia, s-a intamplat ceva, cu fiecare din noi, si cu muzica noastra.”, declara actorul în 2011 pentru revistatango.ro.

Muzician, interpret și compozitor, Victor Socaciu a avut o carieră impresionantă. A lansat o mulțime de piese, a susținut multe concerte și în afara României, în China, Coreea, Germania, Republica Moldova, a fost realizatorul unei emisiuni la TVR, „Vănare de vânt” și producător al emisiunii „Insula copiilor” de la Național TV.

Tot el a semnat și multe generice ale unor emisiuni la radio și la TV. În anul 2004 a primit Meritul Cultural în grad de Cavaler de la președintele României.

Căsătorit de patru ori

Victor Socaciu s-a căsătorit de trei ori și tot de trei ori a divorțat. Prima soție a fost Doina, apoi a urmat căsătoria cu actriţa Cornelia Pavlovici. 12 ani au fost împreună. Artistul a mai fost căsătorit 16 ani cu Marina Almăşan. Aceasta l-a întâlnit pe Victor în anii 80, când era studentă şi crainic la “Radiovacanţa Costineşti”, iar artistul se număra printre greii muzicii folk. S-au reîntâlnit peste 10 ani, când Marina îşi croia un drum ca realizator şi moderator TV la TVR. În 1996, între ea şi artist s-a înfiripat o poveste de dragoste, deşi fiecare era căsătorit. Ea a divorţat, pentru Victor în 1996 şi s-a căsătorit cu acesta în acelaşi an.

Victor Socaciu și Marina Almăşan

Marina Almăşan s-a plâns, în 1996, revistei VIP, că o femeie diabolică o bombardează acasă cu telefoane. De fapt, era vorba despre amanta pe care o avea în acel moment Victor Socaciu, pe numele ei Mariana Mihălean. Aceasta era furioasă că Marina le-a stricat relaţia.

Marina Almășan l-a iertat pe Victor Socaciu după prima escapadă. Totuși, perioada respectivă a marcat-o și a suferit mult. În anul 2012, cei doi au divorțat. Prezentatoarea s-a plâns din cauza ultimilor ani de căsnicie, declara că ea s-a dedicat trup și suflet lui, l-a ajutat inclusiv în cariera politică.

”Am plâns mai ales după divorț. Nu am înțeles de ce mi s-a întâmplat asta. Mi-am iubit foarte mult soțul. L-am sprijinit foarte mult. L-am ajutat în proiectele lui. Am încremenit eu în emisiunea mea fără să avansez, dându-mă un pas în spate, ca să-l pot ajuta pe el, să ajungă în Parlament. L-am susținut în campanii. Am umblat prin sate din Ardeal ca să-i conving pe oameni să-l voteze. Am fost lângă el când a avut problema de sănătate. Ani în șir găteam mâncare de regim pentru el și alta pentru noi. Nu am înțeles de ce, unde a apărut acea breșă să aflu că el avea o viață în paralel”, a mărturisit aceasta pentru Libertatea în 2017.

Când a menționat despre viața în paralel, Marina Almășan s-a referit la faptul că Victor Socaciu se iubea încă de pe vremea căsniciei cu ea cu impresara lui, cu Brândușa Simion, cea care i-a devenit apoi soție.

„Am descoperit relaţia lui cu impresara Brânduşa Simion, desele lor plecări “în turnee”, eu ştiind ba că pleacă în colegiul său parlamentar din Mureş, ba la analize la Cluj. Am simţit că-mi fuge pământul de sub picioare, am intrat în panică. M-a asigurat că e doar o “paraşută care se dă la el”.

Am căutat-o, i-am cerut să se ţină departe de soţul meu, să nu-i distrugă familia, cariera. Am dat şi de soţul ei – părintele Petre Simion din Prahova. A oftat, mi-a spus că ştie, că nu are ce să-i facă: nu era prima ei aventură. Victor mi-a jurat că au terminat-o. Apoi, la ediţia ”Om bun” din 2011 am aflat că erau din nou împreună. Mi-am dat seama că totul e pierdut.”, declara după divorțul din 2012 prezentatoarea Marina Almășan pentru click.ro. Separarea celor doi nu a fost una ușoară, multe vorbe au aruncat unul împotriva altuia în spațiul public. După Victor Socaciu, Marina Almășan și-a refăcut viața alături de Georgică Cornu de care s-a despărțit în 2020.

Despre infidelitate, Victor Sociu povestea într-un interviu în 2011 pentru revistatango.ro: „A trăi duplicitar este o corvoadă mare, înseamnă a te minți în permanență, și nu este ușor. Deci nu îmi pun problema așa.”

În 2016, Victor Socaciu a spus pentru a patra oară marele DA. Atunci i-a devenit soție impresara lui, Brândușa Simion.

Victor Socaciu și Brândușa Simion

Victor Socaciu are trei copii proveniți din trei relații diferite

Cântărețul a apărut mereu în fața fanilor cu cariera sa, foarte puțin cu viața sa de familie. Victor Socaciu a lăsat în urmă trei moștenitori. Aceștia provin din trei relații diferite. Iulia este fata cea mare (are aproximativ 40 de ani), din mariajul cu prima soție, cu Doina. Ea a petrecut mult timp în Australia, cu mama ei. Alessia Ana-Maria e fata cea mică a lui Victor Socaciu, ea are 33 de ani. Este rodul iubirii dintre cântăreț și o frumoasă sibiancă.Victor Socaciu are un singur băiat, pe Victoraș. Acesta are 23 de ani și s-a născut în timpul căsniciei cu Marina Almășan.



Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Victor Socaciu

Victor Socaciu a suferit de insuficiență renală cronică. Artistul a fost operat în 2009 la Institutul de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, când a primit doi rinichi de la o fetiţă de 10 ani aflată în moarte clinică. La vremea respectivă, Vlad Voiculescu şi Emanuel Ungureanu vorbeau despre un transplant “preferenţial” făcut de medicul Mihai Lucan.

Victor Socaciu a făcut atunci declarații pentru Mediafax: „Am făcut o analiză la domnul profesor Lucan şi după câteva luni am fost chemat pentru că se ivise ocazia transplantului şi s-a constatat că era o foarte bună compatibilitate. Ca atare, am fost operat. Asta e tot. Nu e vorba de niciun tratament preferenţial. Domnul ex-ministru ar trebui să aibă şi probe, pentru că aşa este deontologic. Dar văd că în România nu mai este nevoie de probe. Se pare că unii oameni vor să iasă în spaţiul public agăţându-se de nume mai cunoscute”, afirma artistul în 2017. Victor Socaciu a fost audiat ca martor în 2018 la DIICOT în dosarul medicului Mihai Lucan, acuzat de delapidare şi suspectat că s-a îmbogăţit folosind banii şi aparatura Institutului de la Cluj.

Conform spuselor Ana-Mariei Socaciu, fiica cea mică a cântărețului, pentru ciao.ro, Victor Socaciu suferea și de diabet.

A fost parlamentar PSD

Pe lângă activitatea sa de interpret, muzician și compozitor, Victor Socaciu a fost și politician. Acesta declara cu peste zece ani în urmă că se simțea un „om al cetății” și de aceea s-a înscris într-un partid politic. Socaciu a fost deputat în Parlamentul României în legislatura 2008-2012, fiind ales în circumscripţia electorală nr. 28 Mureş, din partea PSD.

Victor Socaciu a fost deputat PSD

„Sper să nu par lipsit de modestie, dar m-am simțit întotdeauna om al cetății. Așa am vrut să fiu și că artist. Sunt un om implicat în tot ce înseamnă nevoile și grijile cetății. Chiar dacă nu am făcut politică la modul concret, prin cântecele mele făceam politică. Și într-o zi, absolut normal, m-am dus și m-am înscris în partid. Am ales stânga, pentru că om de stânga eram, așa am fost educat, nu mai spun că am și trăit într-un mediu sărac. Om bogat nu sunt, și nu pot să zic că mi-aș apară niște interese.

Ani și ani de zile am fost un simplu membru de partid care și-a plătit cotizația, care se prezența la ședințele de partid care erau uneori săptămânale, alteori lunare; care lua poziție în ședințele de partid și își spunea părerile și care, încet, încet, a început să fie băgat în seama de propriul partid. Și pentru că nu trebuia să fiu un novice în ale politicii concrete, și pentru că îmi place să fac orice lucru temeinic, am absolvit un masterat de management în politică”, declara în 2011 Victor Socaciu în Revista Tango.

