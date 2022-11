În videoclipuri apărute pe rețelele sociale apar polițiști îmbrăcați în combinezoane albe de protecție care se feresc cu scuturile de obiectele aruncate înspre ei de protestatari. Potrivit postărilor de pe rețelele sociale, citate de BBC, manifestațiile au avut loc în marți seară și s-au prelungit până miercuri la primele ore, în cartierul Haizhu.

Un rezident din Guangzhou a declarat pentru AFP că a văzut aproximativ 100 de ofițeri de poliție care se îndreptau către satul Houjiao din Haizhu și că cel puțin trei bărbați au fost arestați.

Haizhu a fost scena unor proteste față de restricțiile impuse pe fondul pandemiei încă de la începutul acestei luni.

