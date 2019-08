Profită de reducerea de 100 euro din tariful standard de 1440 euro/persoană și descoperă Iran, alături de Europa Travel, într-un circuit de 10 zile prin care vei bifa locuri precum Teheran, Kashan, Isfahan, Yazd, Pasargadae, Persepolis sau Shiraz. Oferta este valabilă pentru rezervări până la 30.08 în limita locurilor disponibile, pentru plecarea din 06.10!

Comori arhitecturale din Teheran și Kashan

Plină până la refuz de obiective de patrimoniu, Teheran este capitala Iranului și destinația unde vei simți poate cel mai bine constrastele arhitecturale ale țării. Aflat la granița dintre arhaic și modern, orașul este un adevărat furnicar de oameni care zăbovesc prea mult în imensul bazar cu peste 10.000 de magazine și tarabe, și care „dispar” rapid la orele de rugăciune.

În ciuda faptului că Teheran este un oraș destul de conservator care ține la tradiții, vei surprinde aici cea mai cosmopolită atmosferă din toată țara. Pierde-te pe străzile înțesate de monumente până la Palatul Golestan, ce face parte din UNESCO, fiind un fabulos complex de clădiri regale decorate cu mozaicuri islamice. Dacă ești pasionat de cultură nu poți rata vizita la Muzeul Național cu secția de Arheologie și la Muzeul Bijuteriilor care deține cea mai mare colecție de bijuterii regale din Iran, inclusiv cel mai mare diamant roz din lume. Pentru priveliști memorabile asupra orașului mergi pe celebrul Pod al Naturii, Tabi`At recunoscut pentru arhitectura sa futuristă.

Circuitul continuă cu explorarea orașului Kashan atât de bogat în edificii antice, majoritate construite în perioada safavidă. Surprinde atmosfera cu iz oriental a orașului odată cu vizitarea Grădinilor Fin, realizate între sec. IV-X în stil persan ce au fost gândite după modelul celor patru Grădini ale Paradisului menționate în Coran. Complexul ocupă 2 ha și cuprinde mai multe fântâni mozaicate și foișoare unde aveau loc ceremoniile regale.

Un alt exemplu sublim de arhitectură iraniană este Baia Sultanului Amir Ahmad, unde vei urca pe acoperiș pentru a observa celebrele domuri cu mici ochiuri de sticlă. De aici îți poți poți continua cu o vizită la Moscheea Agha Bozorg din secolul XVIII ce funcționează și ca școală pentru discipolii lui Haj Mullah Mahdi Naraqi.

Caleidoscop de culoare

Supranumit Orașul Cupolelor, Isfahan te întâmpină cu grandioasa Moschee Regală acoperită cu milioane de țigle colorate în nuanțe de albastru, care oferă un spectacol de culoare hipnotizant pe care nu te mai saturi să-l admiri. Isfahan amintește de glorioasa perioadă safavidă și prin Palatul Ali Qapu, ce cucerește prin bogăția picturilor murale inspirate din natură și cele 18 coloane acoperite cu oglinzi unde poți vedea „perfecțiunea” imaginată de Shah Abbas. O altă bijuterie a locului este Moscheea Jameh ce a fost reconstruită de mai multe ori de-a lungul timpului, motiv pentru care prezintă și mai multe stiluri arhitecturale. Edificiul a servit drept exemplu pentru numeroase edificii de cult din Iran grație grandioaselor sale cupole datorită cărora face parte din UNESCO.

Cel mai autentic oraș iranian unde arde continuu flacăra credinței zoroastrianism-ului, Yazd are o istorie de 3000 de ani fiind practic aproape neatins de modernitate. Vizitează Templul de Foc al profetulului Zoroastru și Moscheea Jameh, o capodoperă a stilului persic remarcabilă prin cele două minarete, cele mai înalte din Iran.

De o adevărată călătorie în timp vei avea parte în Persepolis, dovadă a grandorii Imperiului Persan, legendarul oraș întemeiat in timpul domniei lui Darius I. Orașul a fost distrust de către Alexandru cel Mare în 330 î.er.n, iar ruinele descoperite de cercetători au fost incluse pe listele patrimoniului modial UNESCO.

Ultima parte a circuitului îți descoperă orașul Shiraz, cel mai boem loc din Iran cunoscut pentru vinul dulce, grădinile de trandafiri și poeții care au creat aici cele mai frumoase compoziții literare. Plimbăte în Grădina Botanică Eram, amintită de poetul persan Hafez în scrierile sale, vizitează Moscheea Roz – supranumită astfel datorită vitraliilor sale ce formează un caleidoscop de culoare și pierde-te pe străduțele înguste ale Bazarului Vechi.

