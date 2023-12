Pe DN7 Deva-Arad, între localitățile Sâmbăteni și Vladimirescu, județul Arad, ambele sensuri de mers sunt blocate după ce un tir a derapat și a rămas parțial imobilizat pe carosabil, notează Infotrafic în informarea de la ora 7.45.

În rest, nu sunt alte drumuri naționale sau autostrăzi blocate, dar există ceață, care reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe unele porțiuni chiar și sub 50 de metri, plus precipitații sub formă de burniță care pot genera polei pe mai multe drumuri din județele Arad, Caraș-Severin, Prahova și Timiș, a mai transmis Infotrafic în informarea de la ora 7.00.

De asemenea, din cauza vântului puternic, manevrele în porturile Constanța Nord, Constanța Sud-Agigea și Mangalia au fost oprite.

Polițiștii au transmis o serie de recomandări șoferilor:

să folosească luminile de ceaţă, precum şi sistemele de iluminare-semnalizare şi de climatizare-dezaburire, pentru a vedea şi a fi observaţi în trafic

să reducă pe cât posibil viteza de deplasare

să circule cu foarte mare atenţie, pentru a putea evita orice obstacol

să evite pe cât posibil manevra depăşirii, iar dacă este necesar, să o realizeze numai după o asigurare temeinică

să păstreze în mers o distanţă suficient de mare între autovehicule, pentru a putea opri în condiţii de siguranţă

să manifeste permanent o conduită preventivă la volan.

