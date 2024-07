Totodată, actualul primar din sectorul 1 al Capitalei susține că a înaintat mai multe acţiuni în instanţă împotriva unor membri BES şi a unor preşedinţilor de secţii care au modificat procese verbale.

„Vă anunţ că am cerut Biroului Electoral Central să anuleze alegerile locale din sectorul 1 şi am înaintat mai multe acţiuni în instanţă împotriva membrilor BES şi a preşedinţilor de secţii care au modificat după cum a vrut Greblă-Ciolacu zeci de procese verbale. Sunt prea multe fraude electorale care au avut loc sub supravegherea lui Marcel Ciolacu şi a lui Toni Greblă. Nu sunt suspiciuni, avem probe certe pentru aceste hoţii electorale care au avut loc pe 9 iunie 2024”, a transmis Clotilde Armand pe Facebook.

Aceasta susţine că a descoperit secţii de votare din care lipsesc sute de buletine de vot din urne, iar procesele-verbale au fost modificate „grosolan” la sediul Biroului Electoral Sector 1.

Totodată, susține Clotilde Armand, în cel puţin 41 de secţii de votare, reprezentând aproximativ un sfert din secţiile de votare din sectorul 1, cheile de control nu dau 0 (zero), adică numărul de buletine primite este mai mare decât suma dintre cele utilizate şi cele anulate, diferenţele fiind extrem de mari.

Recomandări INTERVIU O discuție cu Cristian Tudor Popescu despre copilul Cristinel și gazetarul CTP: „La TV ești coleg de ecran cu o grămadă de impostori”

Clotilde Armand i-a avertizat pe premierul Marcel Ciolacu şi pe preşedintele AEP, Toni Greblă, că vor răspunde în faţa legii pentru „haosul de alegerilor”.

„Prin măsurile luate, au întreţinut intenţionat haosul din secţii şi de la birourile electorale locale pentru a se putea fura în linişte. Toate aceste fraude şi nereguli au influenţat decisiv rezultatul final al alegerilor. Domnule Marcel Ciolacu, domnule Toni Greblă, veţi răspunde în faţa legii pentru haosul de alegerilor”, a conchis Clotilde Armand.

FOTO: Hepta

Urmărește-ne pe Google News