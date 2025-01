„Din 4 ianuarie, am reluat căsătoriile în Parcul Central, am oficiat deja primele căsătorii din acest an și premiera absolută pe care o avem este că emitem acum certificatul de căsătorie și în format digital”, a anunțat primarul din Cluj, Emil Boc.

Procesul de semnare a certificatelor de căsătorie s-a modernizat. Cuplurile semnează acum pe un pad digital, iar informațiile sunt stocate electronic în baza de date a primăriei.

„Nu se mai pierde niciodată un asemenea certificat, poate fi preluat oricând de către Primărie, când trebuie adăugat la un document pe care îl depui la primărie. Se digitalizează și acest sistem”, a precizat Boc.

Astfel, digitalizarea reduce riscul pierderii certificatelor și simplifică procesul birocratic din Cluj.

Documentele pot fi accesate oricând de către primărie, facilitând adăugarea lor la alte acte oficiale.

În mai 2024, în Cluj a fost emis primul certificat de naștere digital

Primăria Cluj-Napoca a făcut pași importanți în digitalizarea serviciilor de stare civilă. În mai 2024, a fost eliberat primul certificat de naștere semnat digital.

Este vorba de un proiect cu finanțare europeană care permite acum întocmirea electronică a actelor de stare civilă, inclusiv pentru nașteri, căsătorii și decese.

Direcția pentru Evidența Persoanelor anunța, din anul 2022, că va începe testarea sistemului digital pentru obținerea documentelor de stare civilă, o etapă importantă pentru eliminarea birocrației, iar din 2023, urmau să fie accesate online mai multe astfel de documente.

