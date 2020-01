De Petre Dobrescu,

“Clujul este aproape la fel de poluat ca Bucureștiul, dar asta nu este de ieri ori azi, ci de vreo zece ani, după cum arată graficul. Dioxidul de azot este generat, în principal, de traficul auto. Organizația Mondială a Sănătății recomandă un nivel de 10 μg/m3. O valoare scăzută a poluării reduce riscul de boli pulmonare, chiar de deces. Clujul și Bucureștiul sunt mult peste valoarea de 10 μg/m3, recomandată de OMS. Valorile normale maxim admise sunt între 30-40 de particule/cm2, iar la noi e aproape dublu (50-60) în ultimul deceniu”, susține Dohotaru, conform monitorulcj.ro.

Deputatul susține că valorile de poluare sunt mai ridicate noaptea decât ziua, când este trafic, deoarece depozitele de gunoaie provoca mai multă poluare noaptea. Pata Rât, locul pe care se află amplasată rampa de gunoi a municipiului Cluj-Napoca, ar fi principalul vinovat.

Groapa de gunoi Pata Rât ar fi principalul poluator din Cluj Napoca

“O posibilă explicație pentru valorile mai ridicate de poluare din București noaptea față de orele de vârf de trafic e legat de faptul că depozitele de gunoaie provoacă mai multă poluare noaptea. E valabil și pentru Cluj, pentru că atunci când ajungem la Pata Rât sau aterizăm pe aeroport poluarea de la rampe se simte mai puternic noaptea. Nu am constatat doar eu, ci și rezidenții evacuați la Pata Rât. De aceea, afirmațiile recente ale președintelui Consiliului Județean din Cluj, Alin Tișe, că s-ar fi încheiat poluarea istorică din Pata Rât, sunt eronate”, susține deputatul.

Trebuie stații de măsurare a calității aerului instalate și la depozitele de deșeuri din București, dar și la Cluj, ca să vedem cât de poluați suntem de un sistem ineficient de colectare separată a deșeurilor. Adrian Dohotaru:

Cluj-Napoca, mai toxic decât New Delhi, India?

Tot monitorulcj.ro notează că în Cluj-Napoca, în luna decembrie 2019, s-a înregistrat o concentraţie a particulelor periculoase din aer de 1.664 µg/m3 (microgram pe metru cub) într-o oră.

Potrivit celor de la The New York Times, această valoare este una extremă. Prin comparaţie, orașul New Delhi din India, cu o populație de 25 de milioane de locuitori, situat ani la rând în topul celor mai poluate orașe din lume, a înregistrat 951 µg/m3. Totuşi, nivelul de poluare este constant în oraşul indian, pe când în municipiul Cluj-Napoca nivelul poluării extreme e atins câteva zile pe an.

