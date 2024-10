Un cetățean a semnalat această problemă pe Reddit, ocazie cu care a dezvăluit că cerșetorii nu doar că se prefac surdo-muți, dar devin și agresivi în cazul în care sunt refuzați și nu primesc bani.

„De câteva zile bune observ un eveniment ce a luat amploare în orașul ăsta, special în zona de mall-uri, menționez că lucrez la un magazin mare din Cluj și am observat «vechea înșelăciune» a cerșetorilor de etnie romă care se dau drept surdomuți îți dau o foaie în mână să o și semnezi și după se așteaptă să primească bani de la tine (nici nu sunt muți doar că se fac proști ca să vă fraierească). Problema care e? Devin mega agresivi cu cei din jur (cu clienții) dacă nu îi bagi în seamă. Cei de la pază se implică mult în a scoate din magazin aceste specimene. Deși încercăm să le facem pe cale de dispariție, se întorc de mai multe ori și cu mai multe persoane. Serios, chiar așa am ajuns încât să mă duc la muncă și să îmi fie teamă că sare unul pe mine că nu îl bag în seamă? P.S. Azi una din colege a fost bruscată de unul dintre acești indivizi din simplul fapt că a chemat paza”, s-a plâns clujeanul.

Clujenii nu mai suportă cerșetorii care au împânzit orașul. „Am fost atacată în centru”

Acest caz, din păcate, nu este singular. O tânără susține că a fost agresată de cerșetori în centrul orașului. În aceste situații, polițiștii nu au mare putere. Îi pot doar amenda pe indivizi, lucru care, fără discuție, nu-i liniștește.

„Eu am fost atacată în centru, pe Victor Babeș, în timpul zilei, la ora 13.00. Dacă le spui să te lase în pace devin foarte agresivi verbal. Am discutat cu o cunoștință din poliție și a spus că nu prea are ce să le facă dacă nu sunt agresivi fizic sau fac ceva concret. Îi amendează, ei nu plătesc amenzile și cam atât. Ca și femeie nu sunt confortabilă să mă plimb de una singură prin oraș când îi văd pe stradă. În ultima vreme toate interacțiunile cu ei au fost de genul acesta”, susține tânăra.

Cerșetorii sunt prezenți în toate zonele aglomerate din Cluj-Napoca, inclusiv în parcuri, iar autoritățile par depășite de situație. Chiar dacă sunt alungați, aceștia se reîntorc.

