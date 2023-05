Realizatoarea Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, susține în postare că sancțiunea a venit după plângeri făcute la CNA de ministrul PSD al transporturilor, Sorin Grindeanu, și de ministrul PNL al digitalizării, Sebastian Burduja.

„CNA a decis suspendarea emisiei Realitatea Plus pentru 10 minute din cauza plângerilor făcute de Sorin Grindeanu și Sebastian Burduja! Au zis ca «n-am învățat nimic, deși mi-au dat amenzi de 300.000 de lei»! Vor să obțină scoaterea mea de pe post! Ne căutăm dreptatea în instanță”, a scris Anca Alexandrescu pe Facebook.

Libertatea a contactat două persoane din conducerea Consiliului Național al Audiovizualului pentru un punct de vedere.

„Ședința s-a terminat în urmă cu puțin timp. Am vizionat 18 emisiuni și printre persoanele lezate care ne-au sesizat se numără inclusiv Sorin Grindeanu și Sebastian Burduja. Am avut mai multe rapoarte, le-am vizionat, le-am analizat, am dezbătut și am votat această sancțiune”, a confirmat membrul CNA, Cristina Pocora.

La rândul ei, Monica Gubernat, președinta CNA, a precizat pentru Libertatea că joia viitoare, 18 mai, va fi o „întrerupere de emisie de 10 minute”, timp în care pe ecran va rula textul sancțiunii.

