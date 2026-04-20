Cum va fi monitorizat traficul

„CNAIR prin intermediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică (CESTRIN) va organiza şi coordona etapele de realizare a Recensământului General de Circulaţie Rutieră, o acţiune de importanţă strategică pentru planificarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport din România”, transmite instituția.

Recensământul va fi realizat atât prin metode automate, folosind sisteme moderne de monitorizare, cât și manual, în puncte stabilite la nivel național. Perioadele de colectare a datelor sunt alese astfel încât să reflecte cât mai fidel realitatea din trafic, incluzând zile lucrătoare, weekenduri și perioade aglomerate din punct de vedere turistic.

Acțiunea va începe pe 21 aprilie.

Calendar Recensământ rutier național Foto: CNAIR

Un aspect important este că șoferii nu vor fi opriți în trafic.

„Acest proces de colectare a datelor NU implică oprirea vehiculelor în trafic. Echipele de recenzori vor fi amplasate în afara părţii carosabile, astfel încât fluxul rutier să nu fie afectat”, precizează CNAIR.

Ce urmărește recensământul

Autoritățile vor analiza mai multe aspecte esențiale legate de trafic, printre care:

intensitatea și tipurile de vehicule care circulă pe drumuri

evoluția cererii de transport

necesarul de investiții în infrastructură

siguranța rutieră și întreținerea drumurilor

Datele colectate vor contribui și la actualizarea modelelor de transport și la evaluarea impactului asupra mediului.

„Monitorizarea fluxurilor de trafic este esenţială pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, oferind suportul tehnic necesar proiectării investiţiilor, planificării lucrărilor de întreţinere şi optimizării circulaţiei”, subliniază compania.

Rezultatele finale vor fi folosite de autorități pentru decizii privind modernizarea drumurilor, reducerea aglomerației și îmbunătățirea calității aerului.

„Aceste date permit o analiză precisă a dinamicii traficului şi sunt fundamentale în evaluarea impactului asupra mediului, facilitând estimarea emisiilor poluante şi elaborarea strategiilor de îmbunătăţirea calităţii aerului”, mai transmite CNAIR.

