CNN: Ucraina, înconjurată de trupele ruse din trei părți. Harta punctelor strategice din care ar putea fi declanșată o invazie

Într-o analiză a situației, postul american CNN încearcă să înțeleagă de unde ar putea fi lansat un eventual atac al Kremlinului.

Presa americană a scris, vineri, citând surse diplomatice, că liderul american Joe Biden i-a informat pe aliați, inclusiv pe președintele Klaus Iohannis, că Vladimir Putin e decis să invadeze Ucraina, iar un atac e posibil chiar în câteva zile. O zi mai târziu, săptămânalul german Der Spiegel a scris, citând surse din contraspionajul american, că atacul ar putea fi declanșat miercuri, 16 februarie.

Într-o încercare de dezescaladare a tensiunilor, sâmbătă au avut loc convorbiri telefonice separate între Biden și Putin și între Emmanuel Macron, președintele Franței, și liderul de la Kremlin.

Pe măsură ce se fac eforturi diplomatice pentru a preveni războiul, analiștii avertizează că armata Rusiei reprezintă o amenințare imediată pentru Ucraina.

CNN face o trecere în revistă a celor trei fronturi deschise de Rusia în jurul Ucrainei și a celor mai recente mișcări de trupe rusești detectate în fiecare zonă.

Cea mai mare atenție a fost acordată celor două regiuni separatiste Donețk și Lugansk, unde trupele ucrainene și forțele proruse se află în conflict din 2014.

Rusia și-a intensificat prezența militară pe care o deține deja în regiune, făcând astfel estul Ucrainei cea mai favorabilă poziție din care să declanșeze o invazie.

Imaginile din satelit obținute de CNN arată că o bază mare de la Ielnia, care deținea tancuri rusești, artilerie și alte blindaje, a fost în mare parte golită, echipamentul fiind aparent mutat mult mai aproape de frontieră în ultimele zile.

Baza a fost aprovizionată cu armament la sfârșitul anului trecut, inclusiv 700 de tancuri, vehicule de infanterie și lansatoare de rachete balistice. Ulterior, au apărut înregistrări video pe rețele sociale cu o parte din aceste echipamente transportate pe calea ferată și pe șosea mult mai la sud, în regiunea Briansk, aproape de granița cu Ucraina.

În același timp, activitatea sporită în regiunile Kursk și Belgorod, care se învecinează cu nord-estul Ucrainei, sporește îngrijorările.

„Flux masiv de vehicule și personal în Kursk”, a scris, pe Twitter, Konrad Muzîka, expert în urmărirea mișcărilor militare în cadrul firmei de consultanță în apărare Rochan Consulting.

Here is an updated map of Russian combined arms armies’ (CAA) presence near Ukraine. Out of 11 CAA’s and one tank army existing in the Russian Land Forces, elements of 11 are now near Ukraine (11 out of 12). The 8th CAA could move toward Crimea. pic.twitter.com/MBuV3WAVWv