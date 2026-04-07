Înghețul amenință livezile: „Vom avea emoții mari”

În satul Chiriacu, comuna Izvoarele, județul Giurgiu, pomicultorul Gelu Bogdan, proprietar al unei livezi ecologice de 5 hectare cu cireși superintensivi, se pregătește să înfrunte temperaturile negative prognozate pentru Vinerea Mare.

„Conform aplicațiilor meteorologice, vom avea emoții mari, cel puțin la mine în zonă. Prognoza indică 1 grad vineri-noapte, dar realitatea este de obicei cu 2 grade mai jos decât aplicațiile meteo neplătite”, a declarat pomicultorul pentru Agrointel.

Pentru a limita pierderile, Gelu Bogdan recurge la soluții precum stropirile cu substanțe compatibile cu agricultura ecologică, care pot crește temperatura cu 2-3 grade.

„Cine are aspersie e bine. Cine nu, nu. La mine, cei mai timpurii cireși sunt în faza de buton alb, dar este foarte probabil ca zilele acestea să am undeva la 10-15% floare pe un singur soi. Dacă îi prinde în floare și dă brumă, efectiv florile sunt «prăjite»”, a explicat acesta.

Prognoză optimistă pentru pagube limitate

În ciuda riscurilor, pomicultorul din Giurgiu estimează că daunele nu vor fi semnificative, având în vedere stadiul de vegetație al pomilor și temperaturile prognozate, care nu scad drastic sub zero grade.

„Doar un soi din cele patru pe care le cultiv este mai avansat ca vegetație. Rămânem vigilenți pe tot parcursul lunii aprilie, mai ales că anul trecut am avut îngheț pe 29 aprilie. Totuși, anul acesta pare promițător pentru pomicultură, cu fenofaze corecte și temperaturi normale pentru sezon”, a concluzionat Bogdan.

Pe lângă riscurile temporare, pomicultorii au motive să fie optimiști. Conform informațiilor obținute de Agrointel, iarna și primăvara din acest an au oferit condiții favorabile pentru dezvoltarea pomilor fructiferi, iar dacă înghețul din această săptămână va fi gestionat eficient, 2026 se anunță a fi un an excelent pentru pomicultură.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE