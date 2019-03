Codin Maticiuc, despre premiile GOPO: „Dacă pot comenta ceva e ca nu l-au luat pe Adrian sau unul mai cu voce”

„Haideți să vorbim despre lucrurile care contează

M-au sunat… de la știrile Kanal D să-mi ia un interviu legat de Gopo. M-am bucurat căci este cel mai important eveniment al filmului românesc. Ei voiau sa știe ce părere am eu despre faptul ca s-au cantat manele pe scenă. Păi vă spun eu imediat acum ce cred căci tare mi-a teamă că interviul meu total neinteresant va cădea la montaj.

Am fost… la Premiile Gopo care sunt oscarurile cinematografiei românești fără doar și poate. Merg în fiecare an de ceva vreme și am onoarea sa și votez el fiind după același sistem de la Oscar. Adică membrii votează și fix aceeași companie (PWC) monitorizează sistemul de vot și calculează voturile.

Ce trebuie să știți este că acest eveniment este din ce în ce mai bine organizat de la an la an și că nicăieri nu vezi atât de mulți oameni frumoși laolaltă.

Strict despre partea cu manelele acum. Gopo și prezentatorul lor, Alex Bogdan, fac în fiecare an niște momente (filmate sau live pe scenă) care parodiază filme din anul respectiv. Anul ăsta au făcut unul care parodia Bohemian Rhapsody. Un film despre lupta pentru faimă a unui cântăreț de manele care-l parodia direct pe Freddy Mercury care se continua cu un moment live in care niște maneliști cantau Bohemian Rhapsody și apoi o dădeau în ce știau mai bine. Funny. Dacă pot comenta ceva e ca nu l-au luat pe Adrian sau unul mai cu voce. Dar, anyway, totul e subiectiv.

Acum nu se vorbește decât despre asta. Atât. Despre faptul ca Moromeții a luat premiul pentru cel mai bun film și pe cel de box office și asta cred ca nu s-a mai întâmplat vreodată? Nimic. Despre faptul ca Iulia Lumânare a luat premiul la cea mai bună actriță într-un rol secundar? Nimic. Despre faptul că Dan Chișu a luat un premiu special pentru susținerea filmului independent? Nimic. Despre faptul ca Ivana Mladenovic a câștigat premiul de debut pentru al sau Soldații, o poveste din Ferentari care e Dumnezeu? Nimic.

Haideți să vorbim despre faptul ăa un eveniment de anvergura asta este transmis pe un canal de care nu am auzit, Film Now, doar două ore din trei asa caăpremiile importante NU au acoperire la TV. Haideți să vorbim despre faptul că nu am văzut nici măcar un reporter TVR acolo darămite să vină să transmită ei live și integral. Haideți să vorbim despre lucrurile care contează”, a notat Codin Maticiuc în mediul online.

Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România, a avut loc în data de 19 martie 2019, la Teatrul Național din Capitală. Prezența pe scenă a trupei cunoscutului manelist Dan Bursuc, Kana Jambe, a stârnit un val de nemulțumiri, exprimate pe rețelele de socializare de oameni care au fost în sală sau care au urmărit evenimentul la televizor.

