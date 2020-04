De Denisa Dudescu,

Ionela Zofotă, colega ambulanțierului decedat la Suceava, a vorbit, despre situația critică de la Serviciul de Ambulanță Suceava, dar și despre ce s-a întâmplat cu colegul ei.

Cristian Stupiuc s-ar fi infectat chiar în timpul unei misiuni de salvare.

„Supărarea mea e că atât timp cât vezi că spitalul Suceava e așa un focar, nu testezi angajații? Eu am avut simptome foarte ușoare, acum sunt bine. El pe data de 26 era în tură de zi, am plecat la solicitări COVID. Ne-am îmbrăcat și ni s-a zis să rămânem îmbrăcați. Am făcut patru solicitări, îmbrăcați cu aceleași haine. La 12 nu mai rezistam să stăm. El conducea și a început să nu mai vadă drumul. I-am spus să anunțe că nu mai poate sta la serviciu, a discutat cu directorul medical și a plecat acasă,” a spus femeia potrivit bzi.ro

Ionela Zofotă a mai spus că bărbatul a fost testat pentru coronavirus abia a doua zi.

”La DSP a stat vreo patru ore la rând, a avut noroc de ultimele teste. A așteptat rezultatul până pe 30, a refuzat să meargă la spital. I s-a recomandat o pastilă acasă și i-am zis să meargă la spital că e tare tratamentul, poate să se pună în pat și să adoarmă cu totul. Acasă a luat tratamentul șapte zile și marți dimineață l-am sunat și mi s-a părut că vorbește un pic cam greu. După-amiază m-a sunat fiica lui și mi-a zis că lui îi este rău, ”a mai spus femeia

Ambulanțierul din Suceava este prima victimă din cadrul personalului medical.

