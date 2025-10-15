Feldioara va livra dioxid de uraniu în Argentina

Uzina de procesare a concentratului de uraniu Feldioara, parte a Nuclearelectrica, a câștigat o licitație internațională în urma căreia va asigura, timp de un an, furnizarea de dioxid de uraniu (UO2) pentru a acoperi nevoile centralelor nucleare din Argentina.

FPCU Feldioara a început procesarea octoxidului de uraniu (U3O8) pentru fabricarea materiei prime nucleare, dioxid de uraniu, în vederea acoperirii necesarului de consum al centralelor nucleare din Argentina.

„Faptul că livrăm, în premieră, materie prima nucleară către un alt stat care deține și operează reactoare PHWR este o mândrie și o performanță pentru Nuclearelectrica și filiala sa, FPCU Feldioara, dar și pentru dezvoltarea ciclului de combustibil românesc, având în vedere că Nuclearelectrica a preluat activele de procesare în decembrie 2022, a operaționalizat Feldioara în 2023 și continuăm să modernizăm. Un astfel de acord este o confirmare a calității materiei prime procesată la Feldioara”, a declarat Cosmin Ghiță, Director General Nuclearelectrica, într-un comunicat de presă.

Este o premieră pentru industria nucleară românească.

„Dincolo de a furniza materia prima necesară pentru fabricarea fasciculelor de combustibil la FCN Pitești și, ulterior, pentru operarea Unităților 1 și 2 de la CNE Cernavodă, la un nivel maxim de calitate pentru a menține excelența pe fluxul integrat de producție nucleară, ne-am propus să ne dezvoltăm, să ne extindem rețeaua de furnizare și să oferim ciclului de combustibil nuclear din România o nouă dimensiune: cea internațională”, a declarat și dr. ing. Agafiel Gelu Mărăcineanu, Director General FPCU Feldioara.

Tranzacția Nuclearelectrica – CNU Feldioara

În 2021, Consiliul Concurenței din România a aprobat achiziționarea de către Nuclearelectrica a activelor Companiei Naționale a Uraniului (CNU) de la Feldioara. Ulterior, achiziția activelor de procesare de la CNU Feldioara a fost finalizată la 28 decembrie 2022, fiind o decizie strategică a Nuclearelectrica pentru a consolida ciclul integrat al combustibilului nuclear românesc și pentru a susține funcționarea optimă a FCN Pitești și a CNE Cernavodă.

Activele care au intrat în proprietatea Nuclearelectrica, prin finalizarea tranzacției au fost închiriate către FPCU Feldioara pentru operarea și demararea procesului de producție.

După operaționalizarea unității în 2023, fabrica Feldioara a obținut toate autorizările necesare și a devenit complet funcțională.

„În prezent, la 2 ani de la operaționalizare, Nuclearelectrica prin filiala sa, FPCU Feldioara, va livra dioxid de uraniu la nivel internațional, o variabilă de dezvoltare și diversificare care vă adăuga valoare și beneficii financiare”, se arată în comunicatul emis de Nuclearelectrica.

