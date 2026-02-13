Dimex a „negat categoric orice implicare în vreo acțiune de falsificare sau deturnare a identității partenerului nostru” și a susținut că „toate documentele depuse în cadrul licitației sunt conforme”.

„Ca urmare a afirmațiilor recente apărute în spațiul public și a comunicatelor emise de partenerul de asociere Integral Inženjering A.D. Laktasi, compania DIMEX 2000 COMPANY SRL, în calitate de lider al asocierii, dorește să transmită publicului, cetățenilor municipiului Cluj-Napoca și organizațiilor de monitorizare a infrastructurii următoarele clarificări fundamentate pe rigoare juridică și procedurală. Compania DIMEX 2000 COMPANY SRL neagă categoric orice implicare în vreo acțiune de falsificare sau deturnare a identității partenerului nostru, Integral Inženjering A.D. Laktasi. Subliniem un aspect juridic fundamental: absolut toate documentele depuse în cadrul licitației, inclusiv Acordul de Asociere întocmit și validat prin intermediul unui notar, sunt conforme. Această autoritate statală a verificat, conform legislației în vigoare, identitatea și dreptul de semnătură al fiecărui reprezentant legal la momentul constituirii asocierii, asigurând astfel deplina lor validitate juridică”, se arată în comunicat.

Cât privește e-mailurile apărute în presă, Dimex a transmis că „adresa de e-mail utilizată în acea corespondență (ex: office.dimex2000@gmail.com) nu a aparținut niciodată și nu a fost utilizată de DIMEX 2000 COMPANY SRL“ și că singurul mail oficial este @dimex2000.ro.

„Este evident pentru orice expert în securitate cibernetică faptul că dialogul purtat de Integral Inženjering A.D. Laktasi cu entități terțe care au utilizat un domeniu Gmail neoficial reprezintă un incident de tip „impersonare” care nu ne este sub nicio formă imputabil. Faptul că Integral Inženjering A.D. Laktasi a ignorat verificarea identității reale a partenerului timp de peste un an și jumătate (octombrie 2024 – februarie 2026) constituie o lipsă gravă de proprie diligență și nu poate fi invocat drept motiv de nulitate a unui contract de utilitate publică semnat și verificat de toate instituțiile abilitate ale statului”, a precizat compania românească.

„Dorim să asigurăm Asociația Pro Infrastructură și cetățenii județului Cluj de faptul că DIMEX 2000 COMPANY SRL deține capacitatea tehnică și financiară deplină pentru finalizarea obiectivului strategic Centura Metropolitană TR 35. Menționăm că partenerul Integral Inženjering A.D. Laktasi deține o cotă de participare de doar 1% în cadrul acestui contract, aspect ce nu afectează sub nicio formă capacitatea tehnică reală a asocierii de a executa lucrările conform graficului asumat”, se mai arată în comunicatul care poate fi citit integral mai jos.

În final, Dimex a anunțat că ia în calcul inclusiv să meargă în instanță „pentru a proteja integritatea acestui contract strategic și pentru a preveni orice întârziere artificială a lucrărilor la Centura Metropolitană Cluj”.

