O societate din Bosnia și Herțegovina spune că este victima unei fraude în România

Compania bosniacă Integral Inženjering a transmis miercuri, 4 februarie 2026, într-un comunicat de presă, că o persoană necunoscută, fără autorizație din partea sa, a folosit documente falsificate în numele societății pentru a participa la licitația privind construcția centurii ocolitoare a municipiului Cluj-Napoca.

Ulterior, a fost semnat un contract ce presupunea participarea „Integral Inženjering” într-un consorțiu cu firmele Dimex 2000 din România (lider) și Hydrostroy din Bulgaria, fiind singura ofertă depusă în cadrul licitației.

Asociația Pro Infrastructură, organizația din România dedicată monitorizării și promovării proiectelor de infrastructură de transport, vorbește de un „fals grosolan nemaivăzut la centura clujeană”.

„Am primit un comunicat de presă trimis de compania bosniacă Integral Inženjering care arată că este victima unei fraude prin falsificarea documentelor depuse de românii de la Dimex, liderii asocierii care a avut singura ofertă la licitația centurii. Ați citit bine. După cum vedeți în comunicatul atașat, o persoană necunoscută și neautorizată de către Integral Inženjering a trimis o documentație falsificată și ulterior a semnat un contract în vederea participării companiei bosniace în asocierea condusă de Dimex”, a transmis, pe Facebook, Asociația Pro Infrastructură.

Cazul a ajuns în atenția DNA și a Parchetului European

Reprezentanții companiei subliniază că niciunul dintre proprietari sau directori nu a semnat vreun acord de consorțiu și nu a împuternicit pe cineva să facă acest lucru. Descoperirea fraudei a avut loc accidental pe 17 septembrie 2025, când compania a constatat că figura ca membră a consorțiului câștigător al contractului de 835 de milioane de euro, atribuit pe 7 mai 2025.

Analiza documentelor a arătat că informațiile companiei au fost parțial corecte (nume, adresă stradală, telefon), dar și parțial falsificate (oraș, cod poștal, țară, e-mail), mai susține compania bosniacă.

„Cei de la Integral Inženjering și-au dat seama că sunt victima unui fals în septembrie 2025 când au verificat datele lor în portalul SEAP românesc și au descoperit că erau parțial eronate. Ne transmit că nu au semnat niciun fel de acord de asociere cu Dimex sau un alt angajament care să-i implice în vreun fel în procedura de achiziție publică derulată de primarul Boc, fiindcă nu au dorit și au refuzat explicit acest lucru în octombrie 2024”, au mai adăugat reprezentanții ONG-ului.

Integral Inženjering transmite că a informat, pe 19 septembrie, autoritățile române competente despre această situație, Primăria Cluj-Napoca și Ministerul Transporturilor, iar pe 15 octombrie Direcția Națională Anticorupție, precum și Oficiul European pentru Achiziții Publice, având în vedere că proiectul beneficiază de fonduri europene.

„Trezindu-se în asociere fără voia lor, în octombrie 2025 bosniacii ajung la DNA și, fiind un proiect cu finanțare europeană, au notificat și autoritățile de la Bruxelles. Mai mult, aparent situația a degenerat și, în urma presiunilor și amenințărilor, cei de la Integral Inženjering s-au adresat atât poliției române cât și celei din țara lor de origine. Deși am văzut multe în toți acești ani de când monitorizăm infrastructura de transport, un astfel de fals grosolan este o premieră chiar și pentru noi”, au mai adăugat reprezentanții ONG-ului.

Se cere rezilierea de urgență a contractului

Asociația Pro Infrastructură solicită că este necesară rezilierea de urgență a contractului pentru ca proiectul să meargă înainte.

„În lumina unor astfel de informații, în măsura în care ele sunt confirmate de procurorii de caz, singura soluție ca proiectul să meargă înainte este rezilierea de urgență a contractului, preluarea sa de către CNAIR sau CNIR și relansarea licitației. Orice altceva este o formă de fugă de răspundere sau amânare care va bloca pe termen nelimitat derularea investiției” potrivit sursei citate.

Reprezentanții ONG-ului au mai adăugat: „Nu suntem în măsură să ne substituim justiției române, dar putem spune atât: cei vinovați trebuie să suporte rigorile legii penale, iar în ceea ce îi privește pe domnul Boc (Emil Boc – primarul municipiului Cluj-Napoca, n.r.) și membrii administrației sale care au evaluat oferta Dimex și nu au găsit nimic în neregulă cu ea trebuie să aflăm dacă vorbim de incompetență CRASĂ sau complicitate penală”.

Primăria Cluj-Napoca a suspendat lucrările

Primăria municipiului Cluj-Napoca a decis suspendarea temporară a lucrărilor la Centura Metropolitană a Clujului, tronsonul 2, în urmă cu câteva zile, pe fondul unui conflict juridic apărut între doi dintre asociații care au câștigat licitația pentru execuția proiectului. Este vorba despre DIMEX 2000 COMPANY SRL și INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTASI, liderul asocierii, potrivit publicației Actual de Cluj.

Reprezentanții municipalității au precizat că, din documentele transmise până în prezent de către părțile implicate, nu rezultă în mod clar dacă acest conflict afectează sau nu validitatea procedurii de atribuire a contractului. Aceștia au confirmat că există și o anchetă penală, care vizează relația dintre cei doi asociați.

„Este o măsură de precauție, luată pentru a respecta cadrul legal și pentru a proteja fondurile publice, fie ele locale, naționale sau europene, alocate acestui proiect major de infrastructură”, au transmis reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca, care subliniază că administrația locală nu este parte în conflictul dintre asociați și că modul de implementare a proiectului de către primărie nu este afectat în mod direct.

O decizia finală privind continuarea sau modificarea contractului va fi anunțată în perioada viitoare.

„Primăria va analiza cu celeritate toate informațiile și documentele disponibile, inclusiv cele care vor fi transmise de organele de anchetă, și va lua o decizie legală după consultarea unei opinii juridice externe”, au mai precizat oficialii instituției.

