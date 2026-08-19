Potrivit CarUp, firma acuză defecțiuni frecvente și întârzieri semnificative în livrarea pieselor de schimb, ceea ce a dus la pierderi financiare majore.

De la succes la faliment

În 2021, Sandberg Lots & Transport era recunoscută ca una dintre cele mai dinamice companii din Suedia, primind prestigiosul premiu „DI Gasell” pentru creșterea accelerată a afacerii. Specializată în transportul de produse congelate în Scandinavia și Europa Centrală, compania părea să aibă un viitor promițător. Cu toate acestea, presiunile economice și un mediu de afaceri dificil au dus la decizia de lichidare, fără încercări de restructurare.

„Ultimii ani ne-au demonstrat că nu putem schimba ceva care să depindă doar de noi. Piața nu permite creșterea prețurilor, iar marjele de profit au fost minime sau chiar inexistente”, au declarat reprezentanții companiei.

Probleme cu camioanele Scania

Motivul principal invocat de companie pentru faliment este însă calitatea slabă a camioanelor Scania moderne, descrise ca fiind predispuse la defecțiuni premature. „Toate camioanele noastre sunt relativ noi, dar până și la cele aproape noi cedează motoarele. Am avut un motor complet defect anul acesta și a durat până în mai să primim unul nou. Între timp, camionul a fost nefuncțional”, a explicat Kim Arneving, angajat al companiei timp de 11 ani. El a detaliat și alte probleme, inclusiv defecțiuni la componentele motorului, cum ar fi arborii cu came și tacheții.

Aceste defecțiuni au scos camioanele din uz pe perioade lungi, generând pierderi financiare considerabile. În plus, compania acuză Scania de reacții lente și de lipsa unor soluții eficiente pentru a sprijini utilizatorii afectați. „Camioanele nu mai sunt o investiție rentabilă. În loc să producă bani, ele generează doar costuri”, a subliniat Arneving.

Falimentul Sandberg Lots & Transport nu este un caz izolat. O altă firmă suedeză, Miltonbolagen, a avut un parcurs similar, acuzând aceleași probleme tehnice cu camioanele Scania. „Camioanele noastre se stricau înainte de sfârșitul perioadei de leasing de trei ani. Costurile de reparație pentru un motor ajungeau la 20.000 de euro, iar noi nu aveam resurse pentru astfel de cheltuieli repetate”, au declarat reprezentanții Miltonbolagen.

Răspunsul Scania și problemele de fiabilitate

Contactată de presa suedeză, Scania a oferit un răspuns oficial, subliniind că lucrează intens cu partenerii și clienții pentru a remedia orice problemă. „Avem standarde înalte de calitate și tratăm fiecare situație cu seriozitate”, au declarat reprezentanții companiei.

Cu toate acestea, reputația Scania, cândva sinonimă cu durabilitatea și fiabilitatea, este pusă sub semnul întrebării. În trecut, camioanele sale erau recunoscute pentru performanțele remarcabile pe rute intercontinentale dificile, dar recentele falimente ale firmelor de transport ridică semne de întrebare cu privire la calitatea actuală a produselor sale.

Impactul asupra angajaților

Procesul de lichidare al Sandberg Lots & Transport a dus la returnarea camioanelor către companiile de leasing și la concedierea angajaților. Totuși, administratorii companiei au declarat că șoferii și ceilalți angajați vor beneficia de compensații garantate de stat, iar unii dintre ei au găsit deja locuri de muncă la alte firme din industrie.

Sectorul transporturilor cu camioane din Europa se confruntă cu multiple provocări, de la creșterea prețurilor la carburanți până la stagnarea tarifelor pentru servicii. Apariția companiilor mari, care pot oferi prețuri mai mici, pune o presiune suplimentară asupra firmelor mici și mijlocii, precum Sandberg Lots & Transport.

În ciuda eforturilor unor producători, cum ar fi Schmitz Cargobull, de a dezvolta soluții inovatoare, cum ar fi remorcile frigorifice cu baterii proprii, tranziția la camioane electrice este dificilă pentru firmele care operează pe distanțe lungi și transportă mărfuri sensibile, precum produsele congelate.