Când a fost prins, nu a opus rezistență, potrivit informațiilor Libertatea.

„Bărbatul în vârstă de 28 de ani, aflat în custodia Penitenciarului Baia Mare, care, la data de 19 august a.c., a părăsit fără încuviințare un punct de lucru exterior, a fost depistat pe raza municipiului Baia Mare. Identificarea și prinderea acestuia reprezintă rezultatul activităților operative desfășurate neîntrerupt, al mobilizării efectivelor și al cooperării dintre polițiști, jandarmi și polițiștii de penitenciare”, a transmis Poliția Română vineri, 21 august.

deținutul care a fugit de pe șantierul din Baia Mare unde muncea a fost găsit după 48 de ore (0)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

„La momentul depistării, bărbatul a fost imobilizat și preluat fără incidente, aflându-se în prezent în custodia autorităților competente”, a adăugat IGPR, care a precizat că soția lui, care fusese amenințată, „a fost permanent în siguranță, întrucât polițiștii au asigurat măsuri de supraveghere”.

Evadatul a amenințat că „merge acasă să-și omoare soția”

Reamintim că Dorel Dorin Moldovan, un deținut în vârstă de 28 de ani, a fugit miercuri, 19 august, de pe șantierul din Baia Mare unde muncea. El fusese condamnat la 3 ani și 7 luni de închisoare pentru furt calificat.

Tânărul, care era închis la Penitenciarul Baia Mare, a fugit din zona Liceului Emil Racoviţă din localitate. Mai exact, muncea pe un șantier și la un moment dat nu a mai fost văzut. Dispariția a fost semnalată în jurul orei 13.30.

Norbert Borgyos, purtător de cuvânt al Penitenciarului Baia Mare, a declarat că Moldovan le-a spus altor deținuți înainte să fugă că „merge acasă să-și omoare soția”, potrivit Agerpres.

Deținutul din Baia Mare care a evadat de la locul de muncă și amenința că își omoară soția a fost prins după 48 de ore. Poliția: „Femeia a fost permanent în siguranță”
Evadatul purta un tricou negru și pantaloni mov închis, este tuns scurt și poartă barbă. Foto: IPJ Maramureș

Mai mult, soția lui a povestit că ziua precedentă s-a certat la telefon cu el pentru că bărbatul era supărat că nu și-a văzut copiii de patru luni, scrie sursa citată.

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