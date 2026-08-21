Cea mai recentă variantă a proiectului de lege discutat de partide și președinție, a treia, a fost făcută publică pe 20 august.

Noua versiune aduce unele schimbări, cea mai importantă fiind valoarea de referință, modificată de la 4.100 de lei la 4.000, ceea ce înseamnă că fiecare coeficient aferent unei funcții sau demnități publice se înmulțește cu această nouă valoare de referință.

Cel mai mare salariu al unui bugetar ar fi, conform proiectului, cel al președintelui României. Nicușor Dan câștigă în prezent 24.960 de lei, sumă brută, dar în 2027, conform noii legi, ar trebui să aibă un brut de 25.880 de lei, ceea ce înseamnă un net de 15.140. Însă etapizat indemnizația va crește la 32.000 în 2031, ceea ce înseamnă un net de 18.720 de lei.

Prim-ministrul are și el proiectată o creștere a indemnizației încă din prima etapă, de la 23.920 de lei (sumă brută) la 24.680 de lei în 2027. Practic, noul salariu net ar putea fi de 14.438 de lei. Până în 2031, premierul României poate ajunge la un brut de 30.000 de lei, ceea ce înseamnă venit net de 17.550. Leafa convenită în urma negocierilor pentru prim-ministru ar urma să fie încasată, în același cuantum, și de președinții Camerei Deputaților și Senatului.

Un ministru ar urma să aibă o creștere inițială de la un brut de 21.840 de lei la 22.240. Suma netă a noii indemnizații înseamnă 13.010 de lei. În 2031, conform proiectului de lege care va fi supus votului Parlamentului, indemnizația brută va ajunge la 26.000 de lei, care înseamnă o leafă netă de 15.210 lei.

Consistentă ar putea fi, pe termen lung, și creșterea salariului încasat de secretarii de stat. De la 16.640, sumă brută, sunt încadrați la o majorare inițială la 17.360, ceea ce înseamnă un net de 10.156 de lei. În 2031 indemnizație înainte de impozitare este proiectată la 22.400 de lei, ceea ce înseamnă un net de 13.104 lei.

Ce se întâmplă cu deputații și senatorii

Un deputat sau un senator simplu ar urma să treacă de la 18.720 de lei, sumă brută, la o indemnizație (aferentă anului 2027) de 19.400 de lei, ceea ce înseamnă un net de 11.349 de lei. În 2031, indemnizația va ajunge la 24.000 de lei (brutul), adică un net de 14.040 de lei.

Însă lefurile parlamentarilor cresc, conform proiectului, în funcție de poziția ocupată – dacă sunt lideri de grup, chestori, secretari, vicepreședinți ai forului sau președinți de comisii.

De exemplu, liderii de grup au proiectată majorarea de la un brut de 20.800 de lei la unul de 21.440. Așadar, ar putea ajunge la un net de 12.542 de lei în 2027. În 2031, leafa lor ar urma să fie de 26.000 pe brut, ceea ce înseamnă un net de 15.210 lei.

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