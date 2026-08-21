„Totul este făcut cât mai ieftin posibil”

Un mecanic din Spania a devenit viral pe rețelele de socializare după ce a publicat o analiză în care critică un model al mărcii Dacia. În videoclipul postat pe contul @needcarhelp, acesta inspectează mașina și susține că este „cea mai lamentabilă pe care am verificat-o vreodată”.

Contul este dedicat analizelor auto, iar mecanicul prezintă frecvent avantajele și dezavantajele diferitelor modele aflate pe piață. În clipurile sale verifică interiorul mașinilor, confortul scaunelor, materialele folosite, dar și componentele aflate sub vehicul.

În analiza dedicată modelului Dacia, mecanicul s-a concentrat în special asupra părții inferioare a mașinii. „Totul este făcut cât mai ieftin posibil”, afirmă acesta în videoclip, referindu-se la componentele și elementele de protecție montate sub autoturism. El critică materialele din care sunt fabricate unele ornamente și susține că acestea sunt prea fragile. „Nu înțeleg la ce folosesc, pentru că dacă mașina merge puțin mai repede, vor zbura ca un frisbee”, spune mecanicul.

Acesta adaugă și o ironie legată de puterea motorului. „Din fericire, mașina are doar 116 cai putere și nu mai mult, pentru că altfel ar fi un pericol pentru circulație”, afirmă spaniolul.

Videoclipul pornește de la o critică mai amplă privind modul în care sunt fabricate mașinile moderne. Potrivit mecanicului, în ultimii ani producția de vehicule s-a globalizat, iar fabricarea componentelor a fost mutată în diferite părți ale lumii pentru reducerea costurilor. El susține că această reducere a costurilor de producție nu s-a reflectat în prețurile finale ale autoturismelor.

Ca exemplu, mecanicul afirmă că o mașină care costa în trecut aproximativ 7.000 de euro are astăzi un echivalent care se apropie de 20.000 de euro.

„Decontenting” și „downsizing”, două tendințe din industria auto

Fenomenul reducerii costurilor prin folosirea unor materiale sau finisaje mai ieftine este cunoscut în industria auto sub denumirea de „decontenting”. Acesta presupune eliminarea sau simplificarea unor componente și utilizarea unor materiale mai puțin costisitoare pentru a reduce cheltuielile de producție.

O altă tendință este „downsizing-ul”, adică reducerea dimensiunii motoarelor, scrie El Periodico de Aragon. Motoarele mai mici sunt folosite în principal pentru a reduce consumul de combustibil și emisiile poluante, însă această soluție are atât avantaje, cât și dezavantaje.

Motoarele de dimensiuni reduse ocupă mai puțin spațiu și contribuie la scăderea emisiilor de gaze poluante. În același timp, mecanicul spaniol susține că aceste motoare pot solicita mai mult componentele, ceea ce poate duce la o uzură mai rapidă și la reparații mai costisitoare.

El mai spune că vibrațiile resimțite la accelerare sau la viteze mai mari sunt, în multe cazuri, mai pronunțate decât la motoarele de generație mai veche.

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