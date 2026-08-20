Elveția angajează 85.000 de muncitori străini

Salarii atractive, stabilitate și numeroase locuri de muncă. Elveția se pregătește să atragă 85.000 de lucrători străini pentru a acoperi deficitul de personal calificat care persistă din 2020.

Potrivit mariefrance.fr, există cerere de angajați în mai multe domenii, de la spitale și hoteluri până la birouri de inginerie și companii din sectorul tehnologic. Sunt căutați atât specialiști cu experiență, cât și tineri absolvenți, iar salariile pornesc de la aproximativ 3.500 de euro pe lună și pot ajunge la 6.500 de euro, în funcție de profesie și calificare.

Elveția caută 85.000 de muncitori străini, inclusiv români: salariile pornesc de la 3.500 de euro și pot ajunge la 6.500 de euro
Imagine generată cu AI

Cele mai căutate meserii

Necesarul de personal este deosebit de mare în sistemul medical, dar și în turism și industria ospitalității. În același timp, există o cerere importantă pentru tehnicieni, informaticieni și ingineri.

Autoritățile elvețiene estimează că deficitul actual este de aproximativ 85.000 de profesioniști și ar putea ajunge la 365.000 până la sfârșitul anului.

Printre profesiile pentru care există cerere se numără:

  • medici;
  • muncitori calificați;
  • șoferi;
  • informaticieni;
  • profesori;
  • ingineri;
  • angajați din restaurante și hoteluri;
  • specialiști în domeniul digital;
  • agenți de vânzări specializați;
  • angajați pentru servicii casnice.

Cererea acoperă astfel atât profesii care necesită calificări superioare, cât și locuri de muncă pentru care sunt necesare alte tipuri de competențe practice.

Cerere mare în spitale și clinici

Sectorul medical se află printre principalele domenii în care Elveția are nevoie de personal, iar unul dintre motive este îmbătrânirea forței de muncă. Potrivit informațiilor prezentate, un medic din patru are peste 60 de ani, ceea ce contribuie la creșterea necesarului de personal. Spitalele și clinicile caută, astfel, noi angajați pentru a acoperi posturile disponibile și pentru a răspunde nevoilor sistemului medical.

Cererea de personal este în creștere și în domeniul tehnologiei, pe fondul evoluției rapide a sectorului digital. Informaticienii, inginerii și specialiștii în domeniul digital se numără printre categoriile de angajați căutate de companiile elvețiene. În paralel, există oportunități și în turism, hoteluri și restaurante, unde este nevoie de personal pentru activități precum primirea clienților și pregătirea alimentelor.

Oferta de locuri de muncă este diversă și acoperă niveluri diferite de calificare. De la personalul medical și ingineri până la șoferi, muncitori calificați și angajați în restaurante, companiile elvețiene caută personal care să poată ocupa rapid posturile disponibile. Pentru lucrătorii străini, piața elvețiană oferă salarii care, în funcție de profesie, pot ajunge la 6.500 de euro pe lună.

Cum funcționează sistemul fiscal și impozitele în Elveția

Sistemul fiscal elvețian este descentralizat, cu impozite colectate la trei niveluri: federal, cantonal și municipal/comunal, ceea ce face ca ratele să varieze semnificativ între cele 26 de cantoane. Elveția are una dintre cele mai scăzute poveri fiscale din Europa Occidentală, cu accent pe progresivitate pentru persoane fizice și atractivitate pentru companii.

Impozitul pe venit pentru persoane fizice se aplică progresiv și se declară anual; străinii cu permis temporar plătesc adesea reținere la sursă (Quellensteuer).

Ce documente sunt necesare pentru a putea munci în Elveția

Pentru a putea munci legal în Elveția în 2026, în calitate de cetățean al Uniunii Europene, sunt necesari mai mulți pași. Primul este obținerea unei oferte de muncă de la un angajator elvețian, care va solicita permisul de ședere. Pentru contracte sub 3 luni nu este necesar permis, ci doar o notificare.

Pentru contracte între 3 și 12 luni este necesar permisul L, iar pentru contracte mai lungi sau nedeterminate se acordă permisul B, valabil până la 5 ani. După sosire, este obligatorie înregistrarea la autoritățile cantonale în termen de 14 zile, înainte de începerea activității.

Pentru cei care locuiesc în Italia, de exemplu, și lucrează în Elveția, există permisul G pentru navetiști, care impune întoarcerea acasă cel puțin o dată pe săptămână.

După mai mulți ani de rezidență continuă, este posibilă obținerea permisului C, care oferă drept de ședere permanentă, în funcție de situația profesională și respectarea condițiilor legale.

În general, cetățenii UE au drepturi extinse în baza Acordului privind libera circulație a persoanelor între UE și Elveția. Pentru a lucra în Elveția trebuie să obții un permis de ședere corespunzător și să ai un contract de muncă valid, documentele fiind gestionate la nivel cantonal.

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