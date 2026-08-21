Nu doar o dată, Dragoș Bucur a dezvăluit că plecarea din Capitală a fost una dintre cele mai bune decizii pe care a luat-o în ultimii 20 de ani, afirmând că ritmul corect al vieții este departe de marile orașe.

„Am senzația că devenim încet-încet țărani. Deja avem patru oi, doi măgari, doi cai, un porc, cinci câini… plus păsări! Ne facem planuri pentru grădina de legume din primăvară și încercăm să întinerim livada. Avem planuri de extindere”, afirma în urmă cu doar câteva luni Dragoș Bucur în exclusivitate pentru Libertatea.

Acum, într-un interviu pe care l-a acordat în Viva, celebrul actor a dezvăluit și cum s-au adaptat copiii lui la viața de la țară.

„Kadri și Roxana fac amândoi sport, merg la un club din Pitești și asta le permite să aibă multe subiecte comune. Iar viața la curte aproape îi obligă să aibă o relație apropiată. Kadri este un copil pasionat de cărți, Roxana, de desen, amândurora le plac animalele și joaca în curte. Și amândoi au început să ne ajute serios la treburile din gospodărie! Cu Sofia se văd destul de des, cam de două ori pe săptămână, și e o bucurie atunci când se întâlnesc.

Sofia face sport constant, urmează să dea la facultate, dar sigur s-ar supăra dacă aș vorbi mai mult despre asta. Și scriem iar împreună pentru «Delta Neagră», proiect pe care visăm să îl vedem pe ecrane într-o bună zi”, a spus Dragoș Bucur pentru sursa citată.

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Vedeta a vorbit și despre relația pe care o are cu Sofia, care s-a mutat din casa părinților ei și nu mai locuiește alături de Dragoș Bucur și Dana Nălbaru.

„Am o relație bună cu Sofia, deși mai ies scântei între noi, dar asta pentru că am încurajat-o de mică să își susțină punctele de vedere. Practic culeg ce am semănat! Petrecem mult mai puțin timp împreună decât acum trei ani, dar mă liniștesc la gândul că am făcut enorm de multe lucruri împreună: ne-am rătăcit în drumeții, am scris scenarii, am privit stelele din șezlonguri pe malul mării, am făcut scuba diving, am mers cu bicicletele, am discutat despre cărți citite în același timp și seriale vizionate în maraton…”, a adăugat actorul pentru Viva.

În încheiere, Dragoș Bucur și-a amintit și cum a fost copilăria lui: „Zburdalnic am fost, actor mai puțin… Îmi amintesc cu plăcere de anii copilăriei, pentru că a fost una fericită, chiar dacă plină de lipsuri, așa cum am trăit majoritatea din generația mea. Încă am prieteni buni de la bloc. Părinții și sora mea sunt prezenți în viața mea!”.

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